Göteborg premiärföll mot nykomlingen

Tung smäll direkt för IFK Göteborg. Laget föll med 1–3 i den allsvenska premiären borta mot nykomlingen AFC Eskilstuna.

IFK Göteborg tippades i botten på den allsvenska upptaktsträffen. Det klassiska storlaget, som slutade på elfte plats i fjol, håller på att bygga om och bygga nytt, inte minst ungt, och har tappat flera rutinerade spelare.

Därför har många undrat: Hur kommer klubben att stå sig i år?

I den allsvenska premiären borta mot AFC Eskilstuna kom en möjlig fingervisning.

“Blåvitt” föll tungt med 1–3 mot nykomlingen och svenska cupen-finalisten och fick lämna Tunavallen på samma sätt som senast lagen möttes i september 2017 – med noll poäng.

Inför matchen pratade IFK-tränaren Poya Asbaghi i C More om vikten av att hantera AFC:s presspel. Det gjorde Göteborg bra i inledningen av matchen, där gästerna höll hårt i bollen och skapade flest chanser. Den vassaste hade 17-årige Benjamin Nygren i den åttonde minuten, när anfallaren vek in mot mitten men sköt över.

Sedan tog AFC över och i den 29:e minuten tryckte Denni Avdic in första målet för säsongen. Efter fint förarbete av Samuel Nnamani, som bröt igenom från kanten, hittade bollen fram till Adi Nalic som med en snett-bakåt-passning serverade en fri Avdic. Den förre AIK-anfallaren klippte till direkt och pricksköt in 1–0 längs marken.

– Jag fick bollen av Adi och ville bara lägga in den från samma sida den kom. Jag visste att målvakten skulle ta något steg till, sade Avdic till C More i paus.

Då hade han mer att önska av spelet.

– Matchen går fram och tillbaka, det är inte så mycket spel. De står för det kontrollerade spelet och vi slår lite längre bollar och försöker vinna andrabollar. Vi måste vara lite smartare och våga lite mer.

Samtidigt fick AFC beröm av Göteborgskaptenen Sebastian Ohlsson.

– Det är ett bra lag, de jobbar hårt och är passningsskickliga. Vi kontrollerade matchen ganska bra i början, sedan tog de över vid mittenpartiet innan vi kom tillbaka på slutet. De fick lite bättre press och vi tappade några bollar. Sedan saknades sista skärpan inne i boxen, sade Ohlsson till C More.

I andra utökade AFC till 2–0 i 51:a minuten genom Samuel Nnamani, som blev friställd efter fin passning från Gustav Jarl.

IFK reducerade till 1–2 genom Robin Söder i 84:e, men förgäves. I stället utökade Adi Nalic till 3–1 på övertid efter en omställning.

Därmed fortsätter AFC att visa styrka i sin hemmaborg, laget förlorade inte en enda match på Tunavallen i superettan förra året.

För IFK blir det att slicka såren. Nästa match för ”Blåvitt” är hemma mot Elfsborg nästa söndag.