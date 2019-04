Hot mot Telia i Norge efter reklamfilm

Telias huvudkontor i Oslo har fått ta emot hot efter att ha publicerat en reklamfilm där en kvinna kastar av sig slöjan. En mängd klagomål har kommit in till Telia på grund av filmen.

Hotet mot Telias huvudkontor kom in under tisdagsförmiddagen. Polisen bedömer det inte som reellt, men var ändå på plats vid kontoret under dagen, enligt nyhetsbyrån NTB.