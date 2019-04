May samlar regeringen för ännu en brexitplan

Storbritanniens parlament kan fortsatt inte hitta något att stödja när det gäller brexit. Det blev idel nej i går. I dag har premiärminister Theresa May kallat till ett regeringsmöte i maratonformat.

Under förmiddagens har May kallat in sina ministrar till ett ”politiskt” regeringsmöte – utan tjänstemän på plats – och därefter ett vanligt regeringsmöte. Fem timmar har avsatts för mötet som väntas bli rejält hett, med tanke på de vitt skilda åsikterna i regeringen.

Enligt Steven Swinford, biträdande politisk redaktör på tidningen Daily Telegraph, är ministrarna inför dagens långa regeringsmöte välkomna att bekanta sig med ”ett ensamt dokument” i en läsesal. Vad dokumenten innehåller är dock okänt.

Efter regeringsmötet väntar möjligen en ny omröstning i parlamentet på onsdag.

Sammantaget har nu parlamentet röstat nej till tolv olika brexitalternativ, samt tre gånger sagt nej till premiärminister Theresa Mays utträdesavtal.

Under omröstningarna i går kom konservative veteranen Ken Clarkes förslag om en tullunion med EU närmast och förlorade med bara tre röster, 273 röster mot 276. Partikamraten Nick Boles satsade på en lösning i stil med Norge, med Efta-medlemskap, EES-avtal och Storbritannien kvar i EU:s inre marknad, men fick ge sig med 261 röster mot 282.

Efteråt avgick han omedelbart.

– Jag har misslyckats, framför allt för att mitt parti inte kan kompromissa. Därför beklagar jag nu över att behöva meddela att jag inte längre kan representera det här partiet, sade en tårögd Boles som nu övergår till att kalla sig ”oberoende progressiv konservativ”.

De två sista förslagen handlade om att kräva en folkomröstning om ett eventuellt utträdesavtal (nej med 280 röster mot 292) och om att tvinga fram ett tillbakadragande av utträdesansökan om inte parlamentet nödvändigtvis vill lämna utan avtal (191 mot 292).

Därmed är brexitprocessen fortfarande lika långt ifrån – eller nära – målgång som förut.

På onsdag är det sedan tänkt att den parlamentsdrivna brexitprocessen ska gå vidare. Riktigt vad som händer då är fortsatt oklart. Premiärminister May kan mycket väl komma att försöka lägga fram sitt utträdesavtal igen i någon form – i så fall för fjärde gången.

– Det enda alternativet är att hitta en väg vidare som gör att Storbritannien kan lämna med ett avtal. Regeringen anser fortfarande att det bästa är att göra det så fort som möjligt. Om det går att godkänna ett avtal den här veckan är det fortfarande möjligt att undvika ett EU-val (i Storbritannien), sade brexitministern Stephen Barclay efter måndagskvällens omröstningar.

Samtidigt hoppas fortfarande hårdbrexitsidan på premiärministerns stöd för ett utträde utan avtal med EU den 12 april.

– Det är upp till premiärministern. Jag har inte så mycket förtroende för fru May men hon har en chans att rädda Konservativa partiet och vår demokrati och ta oss ut ur EU, sade konservative ledamoten Andrew Bridgen till Channel 4.

Övriga EU sitter samtidigt och väntar otåligt på besked från London om hur, när och ens om Storbritannien har tänkt sig att lämna unionen.

– Tålamodet är på väg att rinna ut. Vi vet vad det brittiska parlamentet säger nej till, men vi vet inte vad de säger ja till, konstaterade kommissionsordförande Jean-Claude Juncker i en italiensk tv-intervju i söndags, enligt nyhetsbyrån Reuters.

Övriga EU har gett Storbritannien till den 12 april på sig att bestämma sig om vägen vidare. Den 10 april håller de 27 kvarstannande stats- och regeringscheferna ett extrainsatt brexittoppmöte i Bryssel.