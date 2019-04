Singapore varnar för Gaga och Grande

Lady Gagas och Ariana Grandes låttexter är så stötande att de hamnat på en varningslista som presenteras för parlamentsledamöter i Singapore. Listan lades fram av ansvarig minister som bland annat tar upp de amerikanska popstjärnornas låtar ”Judas” och ”God is a woman” som exempel på låtar med hatiskt innehåll. Även det amerikanska bandet Nine Inch Nails låt ”Hersey” och irländska Hoziers jättehit ”Take me to church” är med på listan.

Singapore ser inte med helt blida ögon på yttrandefrihet, i synnerhet inte när det rör ras och religion, även om uttalade förbud är relativt ovanliga. Tidigare i år förbjöds dock det svenska metalbandet Watain från att spela i landet. En planerad konsert ställdes in efter påtryckningar från landets inrikesministerium, som uttryckt ”allvarlig oro” över Watains ”historia av att svärta ner religioner och att uppmuntra till våld, vilket riskerar att orsaka fiendskap och att störa Singapores harmoni i samhället”.

Både Lady Gaga and Ariana Grande har dock spelat i Singapore tidigare och listan innebär inte att de förbjuds att göra det igen.