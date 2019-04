Världens dyraste tavla kan vara försvunnen

Leonardo da Vincis ”Salvator Mundi” (Världens frälsare) såldes 2017 för rekordsumman 450 miljoner dollar. Nu verkar den vara försvunnen, skriver The New York Times.

Kort efter rekordförsäljningen meddelade Förenade Arabemiratens kulturdepartement att man förvärvat tavlan och att den skulle visas på Louvrens filial i Abu Dhabi i september förra året. Men utställningen ställdes in utan förklaring. Nu uppger personal på museet att de inte har någon aning om var tavlan finns, skriver The New York Times. Enligt tidningen har heller inte Louvren i Paris lyckats lokalisera den. Samtidigt vägrar kulturdepartementet att kommentera saken.

Den 500 år gamla tavlan är ett porträtt av Jesus och var den sista kända privatägda målningen av renässanskonstnären när den auktionerades ut i New York. Tavlan ropades in av en anonym köpare för motsvarande fyra miljarder kronor. Denne visade sig vara en nära vän, och möjlig bulvan, till Saudiarabiens kronprins Mohammed bin Salman.

Om museet i Abu Dhabi kom över målningen från saudierna som gåva, lån eller genom en försäljning är inte känt, men nu förekommer spekulationer om att bin Salman bestämt sig för att behålla tavlan för sig själv.

En person med insyn i auktionen uppger att målningen skeppades till Europa efter köpet. Enligt den amerikanska professorn Dianne Modestini, som arbetat med att restaurera tavlan, ska ett försäkringsbolag anlitat en konstexpert för att inspektera verket i Zürich. Men inspektionen ställdes in, och sedan kallnar spåren.

– Det är tragiskt. Att beröva konstälskare och så många andra som blev rörda av den här målningen – ett så sällsynt mästerverk – är djupt orättvist, säger Modestini till The New York Times.