Sport

Fredricsons superhäst är tillbaka i guldstaden

Superhästen All In är tillbaka i sin favoritstad. Efter EM-guldet i Göteborg för snart två år sedan har valacken tävlat sparsamt, men nu är han redo att galoppera in på den stora scenen igen. Tillsammans med sin ryttare Peder Fredricson debuterar All In i världscupfinalen som inleds i Scandinavium på torsdag.

Malin Fransson Av:

Sommaren 2017 blev Peder Fredricson och All In Europamästare i Göteborg. Nu är de tillbaka i guldstaden. Bild: MATHIAS BERGELD – Det är alltid kul att tävla i Göteborg, säger Peder Fredricson.