Tung start för svenskarna i världscupfinalen

De svenska ryttarna fick ingen bra start i världscupfinalen i hoppning i Göteborg. Peder Fredricson blev bästa hemmaryttare i första dagens tidshoppning med en elfte plats.

Fredricson red snabbt på All In – men rev ett hinder på vägen.

– Han hoppade fantastiskt. Men jag är extremt besviken över nedslaget, säger Peder Fredricson.

Han beskriver hur de kom lite snett på ett hinder, och sedan fick värre problem på nästa.

– Vi hade en bra plan och snabbaste tiden. Om det gått vägen, hade det varit rätt. Men när man rider fort är man alltid lite ”uppe på rött”, säger Fredricson.

I fredagens andra del av finalen väljer han att rida hästen Catch Me Not i stället för All In.

Henrik von Eckermann, som blivit trea i de två senaste världscupfinalerna, inledde nu med en 16:e plats efter en rivning.

Irma Karlsson rev två hinder och blev 22:a.

Schweizaren Steve Guerdat vann tidshoppningen före Pieter Devos, Belgien.

Rättelse: I en tidigare version uppgavs att Steve Guerdat var fransman.