Olympiatravet och Derby Trial. Nu börjar högsäsongen på allvar.

Omgången ser lurig ut, vi försöker oss på att börja med två singelstreck eftersom avslutningen är minst sagt besvärlig.

Adde SH (avd 1) svarade för en fin årsdebut senast och när Peter Untersteiner får frågan om vilken häst som känns hetast av alla hans starthästar börjar han med just Adde SH.

– Bra läge och fin senast. Det känns som om att han kommer att göra ett bra lopp.

Det andra singelstrecket hamnar på snackhästen Campo Bahia (avd 2). Han gick ett stentufft jobb tillsammans med Norton Commander (avd 5) för två veckor sedan. Duon klockades till 12,7/2140 meter och då var ingen av de två trötta utan hade låg puls när de kom till stallet.

– Jag tycker att det ser bra ut, säger Conrad Lugauer. Han har tagit det jobbet bra och känns mycket fin i de jobb han fått efter det.

Motståndet skrämmer inte och spåret är bra, så vi singelstreckar trots att han kommer att bli en gigantisk favorit.

I Olympiatravet (avd 3) har Johan Untersteiner huvudrollen. Hans duo Cyber Lane och Day Or Night In gick ett jobb tillsammans förra veckan och båda var bra. Cyber Lane ska gå med skor och därför chansar vi med att ge Racing Mange tipset. Han visade oanad startsnabbhet senast och når han ledningen blir han intressant. Till skillnad från Untersteiners duo har han ett formhöjande lopp i kroppen.

Men för att vara på den säkra sidan streckar vi fem hästar då lopp med få hästar ibland blir lite underligt körda.

SPIKEN PÅ LÖRDAG

4 Campo Bahia (avd 2) gick ett monsterjobb för tio dagar sedan. Toppchans.

V75–1 lopp 5, 1640 meter auto

1 Maggie Cash, J Juelplatsbud på läget3311d

2 It’s Time, S Perssongynnad om ledningen71041

3 Adde S.H., P UntersteinerPU nöjd, toppfin årsdebut01231

4 Dallas, M Niklassonmöter några för bra21562

5 Pastorn, J Kontio ber om framgång11526

6 Franklin Face, A Kolgjiniev maxbalans, rysare52130

7 Showtimejackflower, C J Jeps.toppform, vingelrisk202d1

8 Image Rapida, H Crebasbortlottad nu22210

9 Gambit Brodde, C Lugauerform, rundar många14d11

10 Hurricane River, C Erikssonfin senast, får långt fram1d001

11 Delantero, S Söderkvistkänns inte het15150

12 All in a Dream, E Adielssonvunnit enkla segrar65211

Sydsvenskan rankar: 3,9,10,6,7,2,5,11,1,4,12,8.

Adde SH var riktigt fin när han årsdebuterade i ett lite enklare lopp i Kalmar. Från ett perfekt läge är han det givna tipset och i en riktigt öppen omgång får han förtroendet som singelstreck även om det inte saknas motbud. Gambit Brodde har varit riktigt fin i två raka segrar, ett litet frågetecken var han hamnar från start även om han har en bra ”startrygg”. Hurricane River vann ett bra lopp senast och slog då hästar som Devil Sound och Smokin Joe, men bakspår på 1640 är svårt när det börjar gå fort. Franklin Face kan vara loppets luring, Lars I Nilsson klurar både på skoryck och någon typ av bike. Maggie Cash gillar distansen, men vi tror inte att hon kan hålla upp ledningen. Showtimejackflower reser långt och har form, men kan få svårt att komma till.

V75–2lopp 6, 2640 meter auto

1 Flight Dynamics, P Lennarts.trolig mittfältare här64326

2 Mellby Glader, R Berghlopp i kroppen, platsbud16d00

3 Willmer Gel, J Untersteinersmåtrög, gillar distansen01030

4 Campo Bahia, C Lugauerbör vinna15112

5 Townshend Broline, P Unterst.årsdebut, kan bli tvåa13312

6 Smokin Joe, A Kolgjinistort ? för distansen50030

7 Paladin, R Malmqvisträcker inte här07dkd

Sydsvenskan rankar: 4,5,3,2,6,1,7.

Campo Bahia gick det berömde jobbet (12,7/2100 meter) för två veckor sedan. Har tagit det jobbet bra och normalt ska han vara överlägsen här – trots sin orutin. Som vi läser loppet blir han tidigt släppt till ledningen och sen bestämmer han takten. Townshend Broline gör årsdebut, men jobbar bra. Har vunnit på distansen och är första motbudet. Willmer Gel är seg och trög, men stark. Ändå har vi svårt att se honom vinna den här typen av lopp. Mellby Glader hade kanske lite sparat senast, lopp i kroppen ska ha fört fram honom formmässigt. Smokin Joe gjorde några fina lopp på kort distans, men vi är tveksamma till att han trivs över 2640 meter.

V75–3, V5–1lopp 7, 2140 meter auto

1 Rajesh Face, A Kolgjinikan inte hålla spets, form50375

2 Floris Baldwin, E AdielssonSTRUKEN

3 Racing Mange, J Lövgrenspetsbud, chanstips335d4

4 Day or Night In, P Untersteinerjobbar starkt, passas75d00

5 Angle of Attack, R Berghbäst i spets, svårt nå dit21321

6 Takethem, S Juulhar inte övertygat, nja76352

7 Cyber Lane, J Untersteinerskor och lugnt upplägg32022

8 Dante Boko, L Kolgjinifel läge och bäst på kort25103

Sydsvenskan rankar: 3,7,4,1,5,6,8.

Cyber Lane har tränats tuffare än någonsin i vinter och gör nu årsdebut. Vann debuten förra året, men då i enklare konkurrent. Visst kan han vinna här, men det känns inte som något singelstreck. Racing Mange har lärt sig öppna och trycker Lövgren av honom blir det nog spets. Day Or Night In kan också öppna snabbt, men sida–vid–sida tror vi inte att han tar sig förbi Racing Mange. Untersteiners båda hästar gick ett jobb tillsammans förra veckan och båda var bra. Rajesh Face har nog fått sämsta tänkbara spår, kan inte svara upp ledningen men formen finns där och med lite körning den första biten kan han nog komma in i matchen. Angel of Attack har utvecklats i Frankrike, är kanske ett lyxstreck i det här sällskapet.

V75–4, V5–2lopp 8, 2140 meter volt

1 White Witch Doc, J Kontiofår nog svårt00d06

2 Pippi Roc, J Untersteinerlite vek sista biten23620

3 Belle Godiva, T Uhrbergskrällbud om felfri07003

4 Sobel Jasmine, P Untersteinerbra årsdebut, passas37021

5 Henna, S Dyhrbergtror vi mindre på64040

6 Melissa Montoya, J Lövgrenårsdebut, om många streck120d2

7 Zefira Kronos, A Kolgjiniförbättrad med bike65521

8 Procalate, C Erikssontoppspurt senast, passas72112

2160 meter

9 Queen of Sand, S Söderkvistfin häst, bäst i spets?01414

10 Absolut Gehör, P Ingvesbortvald av PU700d0

11 Sincerely Face, E AdielssonAdielsson upp nu22016

12 Roly Poly, A Eklundhhar alltid en liten spurt11322

13 Zarah Zolide, I RiestererSTRUKEN

14 Tour Knight, H Larsenfungerade inte senast2d05d

15 Tropicana Ås, C J Jepsonvass på kortare speed13352

Sydsvenskan rankar: 8,9,4,15,3,7,6,2,10,12,14,11,13,1,5.

Procolate var ute mot Zahra Mil och Zara Kronos senast, känns inte värre mot nu. Queen of Sand är bra, men är det inte så att hon kämpar bäst i ledningen. Sobel Jasmine kanske får ta över ledningen. Belle Godiva snabb efter galopp senast i ett lopp som Ultra Bright vann.

V75–5, V5–3lopp 9, 3140 meter auto

1 Youngblood Pellini, T Uhrbergvann efter smyglopp senast10051

2 Whipped Eggs, R Berghrisk för äggrörad41dd

3 Victory Island, S JuulJuul nöjd, favorithot01112

4 Ribaude, P Ingvesstörde till galopp senast1433d

5 Il Boscaiolo, A Kolgjinienkel vinst, värra mot här224d1

6 Adrian’s Fight, J Juelperfekt inmatchad, vilat11221

7 Ibelieveinamerica, M Almdistansgynnad, om klaff1d161

8 Xanthis Coktail, K Erikssonlär få en del spår på vägen15073

9 Panamera, J Sjunnessonrätt distans och läge54115

10 Silent Hill, P Untersteinerblev för ivrig senast2641d

11 Mellby Club, J Kontiourstark, vill ha tempo01k20

12 Norton Commander, C Lug.toppjobb, segerbud0416d

Sydsvenskan rankar: 12,3,11,9,1,10,6,2,7,5,4,8.

Norton Commander var den som gick monsterjobbet med Campo Bahia, blir det bara lite tempo på loppet kommer han att slåss om vinsten – han är dessutom gynnad av att få tävla på hemmaplan där han gjort sina bästa lopp. Victory Island var väl bara sådär senast men nu rycker Juul skorna. Lite svårbedömd spetsstrid, men tänk på att det ofta blivit lågt tempo i 3000–metersloppen och att de därmed förvandlats till något helt annat än ett styrkeprov. Så det är inte säkert att Mellby Club får nytta av sin styrka.

V75–6, V5–4, DD–1lopp 10, 2140 meter volt

1 Harran Boko, C Lugauerför lätt senast, skor nu2d01d

2 Staro Leonardo, J Lövgrenknallform och bra spår11611

3 Havefunwithme, J Unterst.möter tuffare motstånd nu02012

4 Everton, P UntersteinerPU’s val i loppet06121

5 Ferry Boko, C Erikssoninget hett bud33225

6 Vikings Preacher, E Adielssonkan kanske ta spets17216

7 Pastor Power, P Ingvesbortvald av PU11120

8 Minnestads el Paso, R Dahléntopphäst, lurigt läge02611

9 Global Undecided, J Kontioform, kan få loppet54100

10 Cobbys Olifant, T Uhrbergchanstips i öppet lopp11122

11 The Real Star, C J Jepsonsegstark, svårt runda allad5115

12 Puccy Italia, H Halmetror vi mindre på91d01

Sydsvenskan rankar: 10,4,6,2,1,8,9,7,3,11,5,12.

Lurigt med voltstart i Bronsdivisionen och vi tror inte att Harran Boko kan försvara innerspåret och rankar ner honom. Tipset till Cobbys Olifant som gick ett topplopp senast och som har gått framåt med den insatsen. Everton som klarade voltstart näst senast, men det lär inte bli någon snabbstart. Vikings Preacher har startat från spår tolv två gånger i rad, nu är det springspår och Erik Adielsson – det luktar ledningen. Staro Leonardo har knallform, slog Cobbys Olifant senast – men då hade ”Olifanten” en rejäl galopp. Harran Boko har toppchans om han håller ledningen, men blir han passerad är han mycket sårbar. Minnestads El Paso är också en topphäst, men rygg på Harran Boko känns inte klockrent. Egentligen har alla vinstchans här.

V75–7, V5–5, DD–2lopp 11, 2140 meter auto

1 Baron Gift, R Svanstedtförsöker hålla spets105d5

2 Great King Wine, S Söderkvisträtt spår, stark spurtare50112

3 Global Takeover, T Uhrbergstartsnabb, ny i klassen13531

4 Thorn Bird, A Eklundhliten i det här gänget33701

5 Olle Rols, P Ingvestränar bra, vill ha tempo14002

6 Rafiki Fri, A I Karlssonduger om der blir bra fart52466

7 Frankie Brodde, J Untersteinervingelrisk här, nja73230

8 Partizan Face, L Kolgjiniform, kan syna dödens02322

9 Stonewashd Diamant, P Unter.urtuff, fäller många13112

10 Output Pressure, P Lennarts.lite smygform20100

11 Sahara One, C Lugauerbäst i spets, inte het30247

12 Speedy Face, A Kolgjinituff årsdebut, får nog svårt24400

Sydsvenskan rankar: 1,5,9,2,8,6,7,10,3,11,12,4.

En klurig avslutning. Tipset till Baron Gift och det bygger på att han kan hålla upp ledningen. Nu är vi inte säkra på att han kan svara ut Global Takeover den första biten och då är det en favorit i fara eftersom Global Takeover är ny i klassen och nog gärna överlåter ledningen. Olle Rols är förstås inget spetsbud, men han skulle vara gynnad om det blev en länge körning från start. Han är missgynnad om det blir en kort startrusning och sedan uppullat. Stonewashd Diamant är också gynnad om det blir körning hela vägen, hon är stentuff och har en tung avslutning. Great King Wine har rätt läge och hamnar han inte för långt bak biter hans avslutning bra. Partizan Face körs säkert offensivt och kan kanske få ta över från Global Takeover.

SYDSVENSKANS SYSTEMFÖRSLAG

Stora V75-systemet

Avd 1: 3 Adde SH (9 Gambit Brodde, 10 Hurricane River).

Avd 2: 4 Campo Bahia (5 Townshend Broline, 3 Willmer Gel).

Avd 3: 1 Rajesh Face, 3 Racing Mange, 4 Day Or Night In, 5 Angle of Attack, 7 Cyber Lane ( 6 Takethem, 8 Dante Boko).

Avd 4: 3 Belle Godiva, 4 Sobel Jasmine, 8 Procolate, 9 Queen of Sand, 15 Tropicana Ås (7 Zefira Kronos, 6 Melissa Montoya).

Avd 5: 3 Victory Island, 11 Mellby Club, 12 Norton Commander (9 Panamera, 1 Youngblood Pellini).

Avd 6: 1 Harran Boko, 2 Staro Leonardo, 4 Everton, 6 Vikings Preacher, 8 Minnestads El Paso, 9 Global Undicided, 10 Cobbys Olifant (7 Pastor Power, 3 Havefunwithme).

Avd 7: 1 Baron Gift, 5 Olle Rols, 9 Stonewashd Diamant (2 Great King Wine, 8 Partizan Face).

1575 rader/787,50 kronor.

Lilla V75-systemet

Avd 1: 3 Adde SH (9,10).

Avd 2: 4 Campo Bahia (5,3).

Avd 3: 3 Racing Mange (7,4).

Avd 4: 3 Belle Godiva, 4 Sobel Jasmine, 8 Procolate, 9 Queen of Sand, 15 Tropicana Ås (7,2).

Avd 5: 3 Victory Island, 11 Mellby Club, 12 Norton Commander (9,1).

Avd 6: 1 Harran Boko, 2 Staro Leonardo, 4 Everton, 6 Vikings Preacher, 8 Minnestads El Paso, 9 Global Undicided, 10 Cobbys Olifant (7,3).

Avd 7: 1 Baron Gift, 5 Olle Rols, 9 Stonewashd Diamant (2,8).

315 rader/157,50 kr

TIPSET

Första start 14.45. V75 lopp 5–11, V5 lopp 7–11, V4 lopp 1–4, DD lopp 10–11, Top7 lopp 9, V3 lopp 10–12.

Lopp 1: 6 Bellinissimo, 2 Bonnies Celebrity, 1 Viking Olympic, outs: 5 Den of Warlock.

Lopp 2: 2 Hairos F.Boko, 10 It’s My Boko, 6 Global Workaholic, outs: 9 S H T’s Piraya.

Lopp 3: 2 Conrads Massiv, 7 Goofy Sisu, 4 Erling outs: 6 Ubiquarian Face.

Lopp 4: 2 Livi Lady, 12 Zeeland Kronos, 7 Marjons Ivory, outs: 13 Rafael d’Inverne.

Lopp 5: 3 Adde SH, 9 Gambit Brodde, 10 Hurricane River, outs: 6 Franklin Face.

Lopp 6: 4 Campo Bahia, 5 Townshend Broline, 3 Willmer Gel, outs: 2 Mellby Glader.

Lopp 7: 3 Racing Mange, 7 Cyber Lane, 4 Day Or Night In, outs: 1 Rajesh Face.

Lopp 8: 8 Procolate, 9 Queen of Sand, 4 Sobel Jasmine, outs: 3 Belle Godiva.

Lopp 9: 12 Norton Commander, 3 Victory Island, 11 Mellby Club, outs: 9 Panamera.

Lopp 10: 10 Cobbys Olifant, 4 Everton, 6 Vikings Preacher, outs: 2 Staro Leonardo.

Lopp 11: 1 Baron Gift, 5 Olle Rols, 9 Stonewashd Diamant, outs: 2 Great King Wine.

Lopp 12: 2 Alhambra, 10 Inazawa Smart, 9 Umami Face, outs: 8 Lexus Håleryd.

V5–systemet, 315 rader

Avd 1: 3 Racing Mange, 4 Day Or Night In, 7 Cyber Lane ( 1 Rajesh Face, 5 Angle of Attack).

Avd 2: 3 Belle Godiva, 4 Sobel Jasmine, 8 Procolate, 9 Queen of Sand, 15 Tropicana Ås (7 Zefira Kronos, 6 Melissa Montoya).

Avd 3: 12 Norton Commander (3 Victory Island, 11 Mellby Club).

Avd 4: 1 Harran Boko, 2 Staro Leonardo, 4 Everton, 6 Vikings Preacher, 8 Minnestads El Paso, 9 Global Undicided, 10 Cobbys Olifant (7 Pastor Power, 3 Havefunwithme).

Avd 5: 1 Baron Gift, 5 Olle Rols, 9 Stonewashd Diamant (2 Great King Wine, 8 Partizan Face).

V4–systemet, 240 rader

Avd 1: 1 Viking Olympic, 2 Bonnies Celebrity, 5 Den of Warlock, 6 Bellinissimo, 7 Tsar de Houelle (4 Victorious Star, 3 Rajah Press).

Avd 2: 2 Hairos F.Boko, 10 It’s My Boko (6 Global Workaholic, 9 S H T’s Piraya).

Avd 3: 2 Conrads Massiv, 3 Enjoy the Game, 4 Erling, 5 Knowwhentohold’Em, 6 Ubiquarian Face, 7 Goofy Sisu (1 King Oliver, 2).

Avd 4: 2 Livi Lady, 7 Marjons Ivory, 12 Zeeland Kronos, 13 Rafale d’Inverne (9 Hip Hurray Boko, 8 Personal Jesus).

V3–systemet, 21 kombinationer

Avd 1: 1 Harran Boko, 2 Staro Leonardo, 4 Everton, 6 Vikings Preacher, 8 Minnestads El Paso, 9 Global Undicided, 10 Cobbys Olifant.

Avd 2: 1 Baron Gift, 5 Olle Rols, 9 Stonewashd Diamant

Avd 3: 2 Alhambra.

Top7, 96 komb med spik

12 Norton Commander som etta, 1 Youngblood Pellini, 3 Victory Island, 9 Panamera, 11 Mellby Club som tvåa–femma, 6 Adrians Fight som sexa och 10 Silent Hill som sjua.

DD–systemet, 6 kombinationer

Avd 1: 10.

Avd 2: 1,2,5,9.

Kommentar: Cobbys Olifant kan vara ett kul drag på DD–spelet, han blir inte favorit och det bjuds garanterat på fina odds med honom som vinnare. Senast galopperade han bort en hel del kort efter start, men utmanade ändå Staro Leonardo in mot mål. Felfri är han med och gör upp om segern och tränaren tror att formen ska vara bra. Baron Gift är vår förstahäst i avslutningen eftersom han har en viss möjlighet att hålla ledningen (Global Takeover utmanar). Men eftersom han kan bli instängd garderar vi med tuffa trion Great King Wine, Olle Rols och Stonewashd Diamant.

