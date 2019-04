Fredricson tvåa inför finalens sista dag

Peder Fredricson vann andra delen av världscupfinalen i hoppning i Göteborg. Han red felfritt två gånger, och var snabbast av alla i omhoppningen. Fredricson är nu tvåa sammanlagt inför finalens avslutande del på söndag.

Peder Fredricson gjorde fredagens tävling på snart 13-årige valacken Catch Me Not, som funnits i hans stall omkring ett år – en ny bekantskap som nu fick den svenska publiken att jubla. Trotjänaren All In, som vunnit EM-guld och tagit OS-silver med Fredricson, fick vila denna kväll.

Fredricson och Catch Me Not var i omhoppningen tre hundradelar av en sekund snabbare än spanjoren Eduardo Alvarez Aznar, som leder sammanlagt inför finalens tredje och sista del på söndag.

Placeringspoängen från de två första delarna läggs samman till en resultatlista som sedan omvandlas till fel, det vill säga rivningar. Ledaren efter de två första dagarna ställs på noll fel. Övriga deltagare ges fler fel, ju längre efter de är i placeringspoäng.

Peder Fredricson är ett fel efter Eduardo Alvarez Aznar inför finalen.

Henrik von Eckermann och Mary Lou rev ett hinder även andra finaldagen, precis som i torsdagens inledande tidshoppning.

– Jag skulle kanske gått på lite mer. Men samtidigt kändes hon fantastisk. Det är inte min helg, säger Henrik von Eckermann.

Nu ska han fundera på om det är bäst för Mary Lou att avstå från finalens sista del på söndag.

– Tyvärr, jag har bara en sådan här häst, och kanske aldrig får en sådan häst. Jag måste räkna sprången, säger von Eckermann och understryker att han inte bestämt sig om söndagen ännu.

Irma Karlsson blev utesluten, sedan hennes Ida van de Bisschop vägrat två gånger vid samma hinder.

– Jag låg lite nära den kombinationen. Hon hade hoppat väldigt försiktigt innan dess, säger Irma Karlsson.

Nu blev följden att hästen stannade, för att inte riva.

– Jag hade kunnat rida bättre, och ge henne lite mer plats, säger Karlsson med självrannsakan.

Som utesluten missar Irma Karlsson finalens avslutning på söndag.

Fakta Världscupfinalen 33 ryttare från 17 nationer startade i hoppningens världscupfinal i Göteborg, som avgörs i tre delar. Sista delen rids på söndag. Torsdagens tidshoppning vanns av schweizaren Steve Guerdat. Bäste svensk var Peder Fredricson på elfte plats. Fredagens andra del, en 1,60-hoppning, vanns av Peder Fredricson. Resultatlistan från varje del omvandlas till poäng. Segraren får en poäng mer än antalet startande respektive dag. Tvåan får två poäng färre än segraren och övriga får poäng i fallande skala ner till en. Poängen från de två första dagarna läggs samman. Inför sista delen omvandlas poängen till fel. Ledaren startar med noll fel på söndag. Övriga får fler fel, ju längre efter de är i poäng. De 30 bästa får vara med på söndag. Två omgångar rids. De 20 bästa sammanlagt får rida sista omgången. Finalen 2018 (i Paris): 1. Elizabeth Madden, USA, 2. Devin Ryan, USA, 3. Henrik von Eckermann.