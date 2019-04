Nöje

Topplistorna: Eilish ny albumetta

Den hajpade tonåringen Billie Eilish tar albumlistan med storm med fullängdsdebuten ”When we all fall asleep, where do we go?” som går in som etta direkt. På singellistan går Eilish in som tvåa med singeln ”Bad guy”. Högst upp placerar sig Hov1 med nya singeln ”Vindar på Mars”.

Album: