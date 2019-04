Svenska musiktriumfer jubilerar

Det är på dagen 45 år sedan den svenska popexporten på allvar gav eko i omvärlden. Den 6 april 1974 fick Björn Skifs och Blåblus – eller Blue Swede – den första svenska Billboardettan med ”Hooked on a feeling”. Samtidigt vann Abba Eurovisionsfinalen med ”Waterloo”.

Berättelsen om hur ”Hooked on a feeling” skulle komma att bli en milstolpe i den svenska pophistorien börjar 1971, när producenten Bengt Palmers besöker London och ser musikprogrammet ”Top of the pops” på BBC. Där uppträder artisten Jonathan King med en cover på BJ Thomas låt ”Hooked on a feeling”.