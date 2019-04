Fredricson fångade nya stjärnans storhet

Peder Fredricson jagar en ny titel när världscupfinalen i hoppning avslutas idag i Göteborg. Han är tvåa inför avgörandet, strax bakom ledaren. Den svenska stjärnan rider finalens sista omgångar på Catch Me Not – en häst vars storhet få andra fångat upp.

Sommaren 2017 tog Peder Fredricson EM-guld på Ullevi med All In, samma häst som bar honom till OS-silver 2016. Men förra året fick All In lätta skadebekymmer och behövde vila.

All In (kallad ”Allan”) kom dock tillbaka med bravur, och var Fredricsons häst i tidshoppningen som inledde världscupfinalen i Scandinavium. Men i finalens andra del, i fredags, ställde Peder Fredricson upp på sin nya stjärna Catch Me Not. Det gick utmärkt. Det svenska ekipaget vann klassen, och Fredricson hoppade upp till andra plats totalt i finalen.

Nu väljer Fredricson att rida Catch Me Not även i finalens sista del, som består av två omgångar. Den 13-årige valacken är en häst för stora arenor – helst större än Scandinavium. Men det har inte många anat.

Peder Fredricson har själv haft Catch Me Not i sitt stall i flera omgångar, utan att se hästens möjligheter. Men för ett år sedan såg han ägaren Ebba Berglöf rida Catch Me Not i Borås, och fastnade för något.

– Hon har gjort ett väldigt bra jobb med honom, säger Fredricson, som frågade Berglöf om ett samarbete.

Han fick testa Catch Me Not hemma på Österlen.

– Jag tog först några språng. Det kändes inte så jätteimponerande. Men jag hade en trekombination som stod hemma, och tänkte att ”jag styr på den och ser vad han gör”. Han hoppade den hur lätt som helst. Då kände jag att han har en enorm kapacitet, säger Peder Fredricson.

Förbundskapten Henrik Ankarcrona har sett Catch Me Not hoppa ganska många gånger under åren.

– Men jag såg inte vad Peder såg, det måste jag erkänna, säger Ankarcrona.

Han blev inte övertygad av att Fredricson och Catch Me Not vann derbyt i Falsterbo förra sommaren. Men efter duons två felfria rundor i den svårhoppade Nations Cup-finalen i Barcelona var saken klar.

– Nu är det en häst som jag tror mycket på i de stora tävlingarna, säger Henrik Ankarcrona.

– Jag tror att den passar utomhus på stora fält, med mycket galopp och stora hinder. Inte så trångt som här, tillägger Ankarcrona inför inomhuscupens avgörande i Scandinavium.

Att Peder Fredricson såg det som andra missade är förstås ingen slump.

– Han gillar att komma väldigt nära djuren. Han får en otrolig känsla för hästarna. Det är svårt att sätta ord på det. Han skapar nån form av band med hästen och blir ett med den, beskriver Henrik Ankarcrona.

– Dessutom är han en ju en exceptionellt duktig tävlingsjockey, otroligt stark inne på banan, och gör väldigt få misstag. Han får hästen med sig hela tiden, med små hjälpmedel, säger Henrik Ankarcrona.

Nu får vi se hur långt det räcker när Peder Fredricson ska avsluta karriärens första världscupfinal.

Henrik von Eckermann ligger på 14:e plats i finaltabellen och talade i fredags om att eventuellt avstå från söndagen, men beslutade i går att komma till start på sin häst Mary Lou.