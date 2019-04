"Jag säger vad jag vill och är trygg med det"

För Viktor Banke finns egentligen bara två saker i livet – yrket som försvarsadvokat och hans barn.

– Jag är nästan sjukligt besatt av det här jobbet. Att då ha barn är otroligt skönt. Med dem är jag så långt från brott och straff som är möjligt.

Viktor Banke tar emot på sitt kontor vid Hötorget i Stockholm. Det är tidig morgon, men han har redan hunnit träna och jobba lite. Det har bara gått lite drygt ett och ett halvt år sedan han startade byrån med några kollegor. Nu jobbar tolv personer här och skåpen är fyllda av akter med pågående brottmål.

Själv härstammar han från Åhus i Skåne och från en släkt där många är läkare.

– Men det var inget för mig. Jag var inte tillräckligt bra på matte.

Vad var du bra på?

– Säga emot och argumentera, haha. Det var en framstående egenskap jag hade som barn. Nu får jag betalt för att göra det.

På bara några år har Viktor Banke blivit en av Sveriges mest kända brottmålsadvokater. 2013 blev han färdig jurist och fick sin första anställning på fackförbundet Vision. Det var också där han drev sitt första uppmärksammade mål mot en arbetsgivare som sagt upp en kvinna på grund av att hon var gravid.

Sedan dess har det gått som på räls. 2016 fick han anställning som asylrättsjurist på Thomas Bodströms advokatbyrå. Vid det laget hade han också börjat bli ganska känd i advokatkretsar, både på grund av sitt engagemang i flyktingfrågan och för sin oräddhet i debatter, bland annat på Twitter.

Efter den tiden skrev han sin debutbok ”Andrum – om stölden av en flyktingkris och om de bestulna” som kom 2017. Samma år startade han sin advokatbyrå och i dag jobbar han med det han gillar mest av allt – brottmål.

– Mina andra jobb har varit jättebra, men det var inte brott, inte häkten och arrester, inte unga killar som riskerar långa fängelsestraff. Den där nerven. Det är något ohämmat i våld som lockar många människor.

För de flesta handlar brott och straff mest om spänning och underhållning på tv och i filmer. Det många däremot inte ser är alla människoöden bakom.

– Just nu tycker jag att det finns en oroväckande ton i den allmänna debatten. Man beskriver brottsmisstänkta, och även dömda för den delen, som förråade monster. Men ofta är det människor som, om de hade fötts med allt det jag har, inte hade varit där de är. Och vice versa.

– Vad de här människorna behöver för att komma bort från brottsligheten är en framtid att tro på, inte mer tid i fängelset.

Om du tvivlar på din klient, är det vara svårare att föra den personens talan då?

– Jag får ofta den frågan, men för mig är det den enklaste saken i världen. Den rollen hade jag redan som barn. För mig är det ett personlighetsdrag. Jag tror inte att jag hade passat som åklagare.

Det är endast sex år sedan Viktor Banke gick ut juristlinjen och karriären har gått i en rasande fart.

– Det vore nog bra att dra ned tempot en aning. Eller i vart fall att omständigheterna stabiliseras något de kommande sex åren. Samtidigt gör jag det jag älskar. Under de här åren har jag också fått mina barn som är en bra kontrast mot jobbet. Att läsa, sjunga eller spela Nintendo är så långt ifrån brott och straff som möjligt.

Han har blivit mer restriktiv med vad han skriver och med vilka han följer. Både för att slippa hamna i debatter med de mest hatiska människorna, men också för att spara sin energi till klienterna och sina barn.

– Jag blev ganska utmattad en tid och var tvungen att backa lite. Jag undvek vissa intervjuer, vissa åsikter, vissa debattörer som man vet har ett obehagligt följe.

– Nu har jag en större balans. Och om man alltid skulle anpassa sig till andras premisser och ramar skulle det bli helt omöjligt att leva vidare. Det går inte. Nu säger jag vad jag vill och är trygg med det. TT

Viktor Banke

Aktuell: Fyllde 35 år den 28 mars.

Bor: I Stockholm.

Familj: Två barn, 2 och 6 år gamla.

Gör: Brottmålsadvokat.

Förebilder: ”De som gjort stora saker för rättsstaten. Lennart Aspengren som bland annat var med i Rwandatribunalen och initierade våldtäkt som en del av folkmordsbegreppet. En annan är åklagaren Benjamin Ferencz som ledde åtalet mot insatsstyrkan i Nürnberg. Hans öppningsanförande är otroligt vackert och fortfarande mycket aktuellt. Det började med 'The case we present is a plea of humanity to law'. Det är som poesi.”

Styrka: ”Jag är en väldigt trygg och självsäker person. Det kombinerat med engagemang är viktiga egenskaper som person och framför allt som advokat. Min svaghet är egentligen samma. Jag har svårt att släppa saker.”