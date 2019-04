MSO och Sapho i nykomponerad kärlekstrilogi

Tonsättaren Marie Samuelsson imponerar på Staffan Storm.

Marie Samuelsson KLASSISKT. The love trilogy/ Malmö Symphony Orchestra; The Nordic Chamber Orchestra; Sarah Ioannides.

Marie Samuelsson har en omfattande och allsidig verkförteckning bakom sig, men har under de senaste åren profilerat sig som en av de ledande svenska orkestermusiktonsättarna. Bland hennes senaste orkesterkompositioner intar den stort upplagda ”The love trilogy” en särställning. Verket komponerades 2014–16 och de tre delarna fungerar både som en sammanhängande helhet, med gemensamma länkar mellan satserna, och som separata stycken.

I den första delen ”Aphrodite, Fragments by Sappho” står den antika poetens nyfunna ”The Kypris poem” i centrum samt några ytterligare kompletterande diktfragment. Verket är skrivet för mezzosopranen Katija Dragojevic som omväxlande står i fokus – med fritt svävande ariosolinjer och recitativiskt berättande – och helt smälter in i orkesterväven som ett instrument bland många.

Den virtuose klarinettisten Andreas Sundén är solist i den konsertanta andra delen ”A new child of infinity”. Myllrande och snabbt förbiflimrande passager ställs mot en ständigt skiftande harmonisk och klangrik orkestersats. Samma enastående orkestrala fantasi och sammansatta personliga tonspråk möter man i den tredje delen ”The eros effect and solidarity” och i albumets avslutande separata orkesterstycke ”Airborne lines and rumbles”.

Skivbolaget Daphne presenterar som vanligt en produktion som i alla delar är på högsta nivå och till CD-utgåvan finns dessutom ett fylligt och intresseväckande texthäfte för den som vill sätta sig djupare in tankarna bakom musiken.