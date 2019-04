Skånetrafiken drar in all busstrafik i Kävlinge kvällstid

Stenkastningen mot bussar i Kävlinge fortsätter. Nu har Skånetrafiken beslutat att dra in all busstrafik kvällstid till på onsdag. Polisen ser kopplingar till fler fall av skadegörelse.

Trots att busstrafiken drogs in på två hållplatser förra veckan har stenkastningen fortsatt. I fredags vid 19-tiden utsattes en buss för skadegörelse på Storgatan, enligt polisen.

Under måndagen fattade Skånetrafiken och bussbolaget Nobina i samråd med polisen beslutet att dra in all busstrafik i Kävlinge efter klockan 19.30. Beskedet gäller fram till på onsdag, men det kan bli aktuellt att förlänga stoppet.

– Så länge situationen ser ut såhär kan vi det. Det måste vara säkert att köra, eftersom vi sätter resenärernas säkerhet först, säger Theresia Swanholm, vid Skånetrafikens presstjänst.

Förändringen berör linje 122 och 123 kvällstid. Från och med 19.30 kör linje 122 bara till Löddeköpinge och linje 123 kör bara till Furulund, uppger Skånetrafiken.

Kommunpolis Michael Rydberg uppmanar föräldrar att ta diskussionen om problemet med sina ungdomar.

– Jag vill gärna att man pratar med sina barn om detta och förklara att det är oacceptabelt beteende. Nu blir många blir lidande, det finns bara förlorare i detta, säger han.

Polisen ser samband mellan stenkastningarna mot bussar och med en skadegörelse som inträffade på Annelundsskolan i lördagskväll. Då kastades sten mot ett fönster som krossades.

– När det gäller stenkastningen på Annelund kan vi koppla ihop händelserna, säger kommunpolis Michael Rydberg.

Vet ni vilka som ligger bakom?

– Vi bedömer att det är ungdomar och vi har ett uppslag på individer.