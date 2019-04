Den goda nyheten är att singeln drar in pengar till arbetet med psykisk hälsa.

Första gången världen fick höra Avicii och Aloe Blacc tillsammans var på Ultra Music Festival 2013. Till publikens stora förvåning och förtret lyfte Tim Bergling fram country och bluegrass på en av världens största elektroniska musikfestivaler. Men vad som inledningsvis ansågs vara ett snedsteg vändes snabbt till en framgång då ”Wake me up” och albumet ”True” innebar Aviciis verkligt stora genombrott.

Ingenting är sig likt när låten ”SOS”, artisternas nästa samarbete, släpps kl 21 ikväll, knappt ett år efter Tim Berglings bortgång. Det är svårt att ignorera klumpen i magen när man hör de inledande textraderna: Can you hear me SOS. Help me put my mind to rest. Nya låten har inte samma genreöverspännande kvaliteter eller hitpotential som ”Wake me up”. Det är en sparsmakat producerad poplåt som dock kommer att kunna fylla en annan, viktig funktion.

Postuma releaser är väl alltid förknippade med något olustigt. Vad som presenteras som ett värdigt sätt för fansen att ta ett sista avsked är ofta en förklädnad för kommersiella intressen. Men Aviciis familj startar snart stiftelsen Tim Bergling Foundation, vars arbete inledningsvis främst kommer att fokusera på att stödja förebyggande arbete inom psykisk hälsa. Alla intäkter från Aviciis musik som släpps framöver går alltså till stiftelsen. Så för mig symboliserar ”SOS” det rop på hjälp som vi i framtiden kommer att ha blivit bättre på att upptäcka i tid.