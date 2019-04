Den Grammyvinnande amerikanske rapparen gör artister som Bob Dylan, Cardi B och Robyn sällskap på årets Roskildefestival. I festivalens senaste bandsläpp finns även namn som singer-songwritern Sharon Van Etten och rapparen Lizzo.

Bob Dylan, Cardi B, The Cure, Robyn, Vampire Weekend och Janelle Monáe – de är några av stjärnorna som spelar på årets Roskildefestival. Nu står det klart att de får sällskap av den amerikanske rapparen Chance the Rapper.

Chicago-rapparen och fick stort genomslag med sitt mixtape ”Coloring book” 2016 och kammade hem hela tre Grammys.

”Chance the Rapper på vår största scen är en dröm som går i uppfyllelse, särskilt 2019. Hans nya album kommer snart och vi vet att han förbereder en spektakulär show som kommer att matcha entusiasmen framför Orange Stage”, säger festivalens programchef Anders Wahrén i ett pressmeddelande.

Utöver Chance the Rapper släpper Roskildefestivalen ytterligare fem nya namn till årets festival, bland andra den amerikanska singer-songwritern Sharon Van Etten. Hon fick stort genomslag med låten ”Everytime the sun comes up” 2014 och är nu aktuell med albumet ”Remind me tomorrow”.

Även Minneapolis-rapparen Lizzo kommer kommer till Roskilde i sommar. Hon gjorde ett hyllat framträdande på showcasefestivalen SXSW tidigare i år och släpper snart sitt nya album ”Cuz I love you”.

Här är de nya akterna till Roskildefestivalen:

• Chance the Rapper

• Sharon Van Etten

• Lizzo

• Petrol Girls

• Vinicio Capossela

• Fouli