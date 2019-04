Idag är LO det största enskilda hindret för en progressiv integrationspolitik. Det har sin historia.

LO växte fram som en viktig faktor i efterkrigstidens Sverige. Organisationen var stark under 1950- och 60-talen och hade en sista blomstring på 70-talet med Åmanlagarna, löntagarfonderna med mera. Under denna tid vilade samhället och samhällsdebatten i huvudsak på olika kollektiva grupperingar, som både av sig själva och omgivningen uppfattades som i stor utsträckning homogena. Vi talade generellt om näringslivet, pressen, skolan, och så vidare. Under denna period drev LO en offensiv förändringspolitik, på 70-talet alltför offensiv.

Men från 80-talet började en gradvis utveckling mot fragmentisering av de tidigare ganska enhetliga kollektiven. LO:s och SAF:s riksomfattande löneförhandlingar bröts ner till olika branscher, skolan utvecklades i nya former, näringslivet tog nya vägar med IT och telekom, medierna fick nya kanaler, reklamen spred sig åt alla håll, och så vidare.

I den frambrytande nya rörligheten hamnade LO i bakvatten. Det hjälpte inte med hätska protester mot finansvalpar och fittstim. Organisationen förblev vad den alltid varit, och fanns inte med i förändringarna. Samhällsdebatten började rinna LO förbi. Medlemstalen sjönk, liksom intresset för anslutning.

LO reagerade med en tvärvändning från krav på strukturförnyelse till försvar av uppnådda positioner. Omsvängningen från radikal till konservativ aktör accelererade.

I början av 2000-talet blossade kampen mot EU:s arbetskraftsrörlighet upp, i och med Byggnads utestängning av lettiska arbetare i Vaxholm. Under 2000-talet har alla LO:s initiativ handlat om högröstat försvar av gamla ordningar, allt under paraplyet ”den svenska modellen”.

Häromåret lierade sig LO och S med Sverigedemokraterna (!) i slopandet av Lex Laval. LO:s paroll inför EU-valet är ”Ta tillbaka kontrollen!”, det vill säga plugga igen den sista EU-rörligheten för utländsk arbetskraft i Sverige. LO-borgen på Bantorget har blivit djupt symbolisk: Festung Schweden.

Med denna orörliga grundhållning är det inte konstigt att LO är så illa skickat att agera i migrationsdebatten. Det är gamla privilegier och egna intressen som styr. LO ser med fasa på scenariot att cirka 200 000 migranter skulle kunna konkurrera om arbete. De ser inte heller den stora potentialen för nya medlemmar. All energi ägnas åt att blockera migranternas inträde på arbetsmarknaden. LO har blivit alltigenom otidsenligt, och i migrantfrågan aktivt diskriminerande.

Och häri ligger samhällsfaran. Gamla överspelade strukturer och argument drivs hårt politiskt av LO gentemot S och V, i ett läge där det absolut viktigaste för en vettig utveckling av migrationsfrågorna är nytänkande och pragmatiska förhållningssätt.

Ingen kan LO och den svenska modellen bättre än Stefan Löfven, och när han nu lyckats öppna upp politiken är förutsättningarna för att minska beroendet av LO bättre än tidigare. Därmed inte sagt att det är lättare. Men vill vi ha en fungerande integrationspolitik måste LO:s systematiska och oerhört kostsamma blockeringar av migranternas inträde på arbetsmarknaden röjas undan.

Björn Edsman