När bandpolarna släpps fram går tåget till New Orleans

Richard Lindgren hittar nya spår på albumet ”Death and love”.

Richard Lindgren ROCK/BLUES. Death & love

En normal singer-songwriters självuppfattning? Kan själv!

Därför är det överraskande att Richard Lindgren släpper in pianisten Nils Bondesson och gitarristen Jon Eriksson, som helt utan hans hjälp skrivit musiken till hälften av de här sångtexterna. Utfallet är lyckat, och ger artisten en delvis ny inriktning bara genom att han släpper lite på kontrollen.

Framför allt drar musiken åt New Orleans: ballader, blues, boogie och i titelspåret en sorts kabarétält som spänner sina tentakler mellan the Crescent City och ett mytologiskt Berlin. Lindgren själv låter lätt teatral, och bär sina sägenomspunna fullmatade textrader (Her name was Pleasant / Our tongues rhymed well) med drama.

Bondesson står också för avslutande nattkröksnumret ”Where did you go, little boy?”, en sorts nyplanterad evergreen om oskuld, den typen av ballader som den åldrade Dylan började spela när han vågade erkänna Bing Crosby. Bland Lindgrens helt egna alster utmärker sig den klassiskt luggslitna gitarrknäpparballaden ”Jilted love” liksom ”Down on my luck” där hela bandet låter som Van Morrison i en bekväm hammock. Tre fyra låtar i albumets mitt når inte ända fram, men som helhet är detta ett av Lindgrens starkaste.