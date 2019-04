Ishockey

”Hockeyvärldens karta ritas om framför våra ögon”

När året började var hon okänd för många. Nu är bilden annorlunda.

Efter hennes framträdande under NHL:s All Star show är Kendall Coyne Schofield stjärnan som drar till sig mest uppmärksamhet under hockey-VM i Finland.

– Kartan för hockeyvärldens damer ritas om framför våra ögon, säger Kendall Coyne Schofield.

Amerikanska stjärnan Kendall Coyne Schofield. Bild: Jonas Ekströmer/TT – Men det är inte på något sätt bara min förtjänst. Det är tack vare spelarna från alla länder som är här på VM – och som varje dag gör jobbet – som en förändring är möjlig. Så även om det var jag som var där ute på isen och tävlade med männen, hade det aldrig hänt om det inte hade varit för dem.