Maja Ivarsson om nya musikprojektet: ”Så fett att visa upp en annan sida av oss”

The Sounds Maja Ivarsson och Felix Rodriguez har hittat tillbaka till kreativitetens kärna. I dag släpper elektroduon Crew of Me&You sin första ep och firar med releasefest på The Tivoli. För HD och Sydsvenskan berättar barndomsvännerna om hur det är att leva ut under nytt namn.

Med influenser från 90-talets techno och elektroniska scen skapar Felix Rodriguez och Maja Ivarsson ett lekfullt och provokativt sound. Bild: Andrea Papini Vid den här tiden i fjol kretsade mycket kring The Sounds 20-årsjubileum. Parallellt med att rockbandet höll på att färdigställa nästa album, föddes ett nytt musikprojekt.