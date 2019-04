Fotboll

Premiärduellen: Enda kvinnorna tror de blir fler i framtiden

De är bara två. Den ena går in på sin elfte säsong som ansvarig för sitt lag, den andra gör debut som huvudtränare.

De möts i premiären: Elisabet Gunnarsdottir vs Renée Sleegers, Kristianstad vs LB07.

Reneé Slegers, tränare LB07 och Elisabeth Gunnarsdottir, tränare Kristianstad. Bild: ANDREAS L ERIKSSON – Jag känner Renée väl. En otroligt ambitiös tjej som kommer att klara sig bra i tränaryrket, säger Elisabet Gunnarsdottir med eftertryck.