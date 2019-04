Nöje

Topplistorna: Avicii in som singeletta

Föga förvånande går Avicii direkt in som etta på singellistan med ”SOS”. Låten med sångaren Aloe Blacc blev en världsnyhet när den släpptes postumt i veckan. På albumlistan ligger Billie Eilish kvar i topp med fullängdsdebuten ”When we all fall asleep, where do we go?”.

Album: