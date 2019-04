Sport

Åskvädret stressar golfarna på Augusta

Ett oväder väntas in över delstaten Georgia under söndagen. Därför beordrade arrangörerna upp världsstjärnorna i gryningen för att spela klart US Masters – innan åskvädret hinner slå till. Tiger Woods har chans att vinna sin första majortävling på elva år.

I vanliga fall avgörs sista rundan av klassiska golftävlingen US Masters framåt kvällen under söndagen. Men sedan meteorologerna varnat för ett rejält oväder blev goda råd dyra.