Frölunda vann i Luleå – klart för SM-final

Disciplinerat och hårt jobb för varandra, rejälare och rakare. Summan av spelet: 6–2 borta mot Luleå. Segern innebär att Frölunda är klart för SM-final efter 4–1 i matchserien.

Pontus Själin och Robin Kovacs slarviga passningsspel straffade sig direkt. Joel Mustonen tog den raka vägen mot Luleås mål, hittade Max Friberg och i sekvensen efter hade gästande Frölunda fått in ytterligare en puck bakom målvakten Joel Lassinantti.

Målet gav Göteborgslaget 4–0 efter 18.08 av andra perioden, och Fribergs tredje slutspelsmål resulterade i att flera av de 6 150 åskådarna bestämde sig för att ta en tidig kväll.

Fullträffen säkrade även 4–1 i semifinalserien och en plats i SM-finalen för Frölunda.

Enligt lagkapten Joel Lundqvist var det ett resultat av bra presspel, starka puckvinster och kvicka omställningar.

– Vi är skarpa från start, som vi inte var här förra matchen. Vi är rejälare och omställningsspelet utnyttjar vi på ett bra sätt, så rejälare och rakare från start, sade han till C More i andra periodpausen och tog sitt resonemang vidare efter segern.

– En bra defensiv kommer man långt på. Vi ser vilka omställningar vi får när man ligger rätt i plan och vi utnyttjar det på ett bra sätt. Hoppas Luleå känner det också, att de inte har gjort dåliga matcher utan att de möter ett bra lag.

Det var också en kontring som låg bakom Frölundas första mål, efter 13.09 av första perioden.

– Det var skönt att fylla med i anfallet. Det blev yta när de överbelastade. Det var en grym passning av ”Purre”. Det var tur att den gick in, sade målskytten Anders Grönlund till C More om Patrik Carlssons förarbete och sitt eget avslut som satt i Lassinanttis vänstra kryss.

– Vi håller disciplinen helt okej, vi jobbar för varandra och efter förra matchen har vi lärt av oss vad vi måste göra bra här uppe.

Samuel Fagemo och Ryan Lasch gjorde 2–0 och 3–0 innan Friberg satte fyran.

Kort efter Frölundas 4–0 drog Johan Harju på sig en femminutersutvisning och matchstraff för en tackling på Chay Genoway. Drygt två minuter in i tredje perioden satte sedan Frölundas Simon Hjalmarsson 5–0 i powerplay. Grönlund gjorde sitt andra mål för kvällen när han skickade in 6–2 i tom bur.

Isac Lundeström och Petter Emanuelsson stod för Luleås reduceringar.

Frölundas seger innebär att klubben är i SM-final, och där väntar vinnaren från semifinalen mellan Djurgården och Färjestad. Stockholmslaget leder med 3–2 i matcher inför tisdagskvällens match i Globen.

För Luleå, tvåa i grundserien, är säsongen över.

– Vi hade våra lägen men vi förvaltade dem inte. Frölunda har varit mycket effektivare och vinner den här serien klart rättvist, säger tränaren Thomas Berglund till C More.