En timme och 39 minuter. Längre tid tar inte sträckan Göteborg-Helsingborg med SJ:s snabbtåg. Åtminstone i teorin. Och jag har upplevt tågresor enligt tidtabellen. Men alltför ofta inte. Och då vill man gärna veta vem man ska bli arg på.

Sist var det kontaktledningsfel söder om Göteborg och stopp för all tågtrafik. Det blev buss istället och drygt två timmars försening. Gången före hade någon missat att lägga om en växel, med en timmes försening som följd. Jag har också varit med om att tåget gått sönder före avgång och att ett nytt tåg måste väntas in. Samt att ett tåg blivit stående i en timme på grund av folk på spåret. Och ett annat tåg fick stå i Ödåkra en kvart och vänta på sin tur på enkelspåret in till Helsingborg C.

Jag inser att jag haft otur. För på Trafikverkets hemsida står att punktligheten har blivit bättre. Men ändå, sena tåg är alltför vanliga.

Förseningarna är sällan tågoperatörernas fel, utan orsaken är oftast kombinationen av bristande underhåll och för få tågspår. Tågtrafiken har fördubblats sedan mitten av 1990-talet, men spåren har inte alls byggts ut i samma takt. ”Vi har satsat för lite på underhåll och det innebär att man har gått från förebyggande till avhjälpande underhåll”, sade Lena Erixon, generaldirektör på Trafikverket nyligen.

Det beror i sin tur på att en lång rad regeringar inte avsatt tillräckligt mycket pengar till järnvägen. Men nu ska Trafikverket genomföra vad som kallas ”den största upprustningen i modern tid” (vilket samtidigt innebär ökad risk för tågstök när det ska jobbas på spåren).

Mellan Ängelholm och Helsingborg finns ett av Sveriges tätast trafikerade enkelspår. Hela Västkustbanan borde ha haft dubbelspår för längesedan, riksdagsbeslutet fattades 1992, men nu finns i alla fall en plan för byggstart 2020.

Men för den sista biten in till Helsingborgs C krävs en tunnel. Enkelspåret genom Pålsjö skog kommer att finnas kvar in på 2030-talet eller längre.

Längs spåren finns också andra behov än att åka snabbt. I Vegeholm till exempel har invånarna länge önskat en Pågatågsstation så att de kan låta bilen stå och pendla med tåg istället. Både rimligt och klimatvänligt.

Av just klimatskäl väljer fler tåg före flyget och nu vill SJ öka trafiken från Malmö och Helsingborg till både Stockholm och Göteborg. Från Helsingborg blir det dessutom fler direkttåg till Stockholm.

”Det viktigaste för de resenärer som väljer de här avgångarna är inte restiden. Det här är resealternativ för dem som vill åka klimatsmart eller för dem som vill kunna arbeta under resan”, säger Petter Essén, affärschef på SJ till HD/Sydsvenskan.

Nja. Men visst har tiden betydelse. Klimatsmart, snabbt och punktligt måste kombineras. I januariavtalet mellan regeringen och Centern och Liberalerna ingår både upprustning av befintlig järnväg och nya spår, bland annat då för höghastighetståg. Det är satsningar som behöver påskyndas även om det innebär att staten måste låna. Då kan de nya banorna i bästa fall vara verklighet inom några decennier. Men ansvariga politiker måste våga.

Sedan 1990-talet har fler och fler velat åka tåg och envist gjort just det och liksom puttat långsamma politiker framför sig. Tågansvariga ministrar har talat om att förbättra järnvägen. Men bara om det blir pengar över, det har mest blivit att lappa och laga.

Ändå fortsätter folk envist att åka tåg. För att det är så suveränt när det väl fungerar. Jag bokar en ny resa med snabbtåget.