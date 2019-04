Minnesord om Hans Klette

Hans Klette, tidigare förbundsordföranden i Brottsofferjouren Sverige och professor emeritus i straffrätt vid Lunds universitet, har avlidit i en ålder av 88 år.

För några dagar sedan nåddes jag av det ledsamma beskedet att min högt värderade företrädare som förbundsordförande i Brottsofferjouren (BOJ) Sverige (tidigare Brottsofferjourernas riksförbund) tillika professorn emeritus i straffrätt vid Lunds universitet Hans Klette stilla somnat in i sitt hem i Lund.

Hans Klette var under lång tid (1995-maj 2009) en synnerligen betydelsefull och av alla omtyckt förbundsordförande som genom sin särskilda kompetens och sin medmänskliga och alltigenom ödmjuka framtoning skapade de allra bästa förutsättningarna för brottsofferrörelsens framväxt och utveckling i hela landet. Även därefter under hela sin livstid ägnade Hans Klette brottsofferfrågorna och alla viktiga frågor kring de mänskliga rättigheterna ett fortsatt intresse till gagn för alla inte minst i vår organisation.

Jag hade förmånen att lära känna Hans Klette redan under hans tid som professor i straffrätt i Lund.

Hans Klettes tid som förbundsordförande präglades mycket av hans viktiga fokus på mänskliga rättigheter, som verkligen hamnade i centrum för BOJ:s arbete. Dessa frågor hade varit centrala också i Hans Klettes forskning. När Hans 1995 valdes till förbundsordförande för BOJ hamnade han i en intensiv utvecklingsperiod för brottsofferrörelsen i Sverige.

År 1995 blev Sverige medlem i EU och Europakonventionen blev svensk lag. Som medlem i exekutivkommittén för den europeiska sammanslutningen av ideella brottsofferorganisationer var Hans Klette med om att 1996 arbeta fram Statement of Victims Rights in the Process of Criminal Justice, som redovisar grundläggande principer och särskilda rättigheter för brottsoffer – grundat på FN:s och Europarådets olika rättsliga instrument. Dessa principer och rättigheter är centrala i BOJ:s brottsofferarbete.

Vi är många inom BOJ som nu sörjer vår tidigare förbundsordförande Hans Klette. Mina tankar går särskilt till Hans hustru Tove och till deras barn. Jag hade förmånen att besöka Hans i närvaro av Tove i deras hem i Lund kort tid innan Hans lämnade oss.

Det blev en väldigt värdefull och ljus stund tillsammans med Hans och Tove, då jag för en sista gång kunde delge Hans hur mycket han betytt för oss och också kunde överlämna ett diplom till honom som bevis för vår uppskattning av hans insatser. Inom BOJ bevarar vi minnet av Hans Klette i ljuset av allt positivt han bidrog med under sin långa sammantagna gärning för alla brottsoffer och anhöriga till brottsoffer.

Sven-Erik Alhem

förbundsordförande

Brottsofferjouren Sverige (BOJ)