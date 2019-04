Stråhed och Queenkopior bland de sista namnen till Sommarrocken

Arrangörerna har släppt de sista namnen på artister till Sommarrocken i Svedala.

De artister som nu presenteras är Danne Stråhed, buktalerskan Zillah och hennes apa Totte, Queen-uppsättningen The show must go on, rockbandet Point Riot, rock- och soulbandet Frances & the fathers, bluesrockarna Deadly devoted och poppunkbandet Seven steps away.

Årets festival arrangeras 11-13 juli.

Sedan tidigare är Wilmer X, Hoffmaestro, Björn Rosenström, Hasse Andersson, Timbuktu & Damn!, Smith & Thell, E-Type, Crazy Lixx, Theoz, Gunhild Carling, Pidde P, Perikles, Pedalens Pågar, Diamantorkestern och K.R.A.M färdiga för årets festival.