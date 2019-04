Läskedryckstillverkaren Pepsico slog förväntningarna med sin delårsrapport för årets första kvartal. Efterfrågan var oväntat stor på tilltugg, kolsyrat vatten och läskedrycker med lägre sockerhalt.

Nettovinsten steg drygt 5 procent till 1,41 miljarder dollar. Exklusive engångsposter blev det en vinst per aktie på 97 cent per aktie, mot väntade 92 cent per aktie i snittprognosen från analytiker.

Omsättningen steg 2,6 procent till 12,89 miljarder dollar.