En av Köpenhamns skummaste platser ska bli en kreativ by, Rufus Wainwright firar 20 år och så tipsar vi om en konstrunda i tre steg.

Charlotte Østergaard är en av deltagarna i biennalen Bild: P Wessel

1. The Biennale for Craft and Design i Köpenhamn startar idag skärtorsdag. Den är en kombination av utställning av och tävling om den bästa danska designen.