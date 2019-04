Sport

Zlatan en stor vinnare – även utanför fotbollsplanen

Zlatan Ibrahimovic gör inte bara pengar på sin fotbollstalang. De senaste åren drar fotbollsstjärnan också in pengar på spel - och kasinobolag, sitt eget varumärke och samarbeten med bland annat Vitamin Well. Zlatans bolag Unknown har fördubblat sin omsättning under de senaste två åren, skriver Breakit.se.