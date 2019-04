68-årige operastjärnan gör debut med "olaglig konst"

Efter ett halvsekel på landets största scener slår operastjärnan och musikalartisten Tommy Juth in på en ny bana som konstnär – och potentiellt som brottsling. I påskhelgen visas hans första soloutställning "Premiär för olaglig konst" i Höllviken.

För den stora massan är Tommy Juth kanske mest känd som sångsolisten som under närmare ett halvsekel som artist och 30 års anställning vid Malmö stadsteater haft ledande roller i olika uppsättningar av operor och musikaler. Han räknar själv med att han redan har medverkat i ett hundratal premiärer, men i påsk gör 68-åringen debut i ett annat sammanhang. I helgen invigs hans första utställning.

– Jag har alltid haft ett konstintresse, men när sången och teatern kom in i livet verkar det ha legat och vilat. Nu har det poppat upp igen, säger Tommy Juth.

Hans första konstupplevelse slutade med en kallsup. Som 17-åring reste han ensam till Paris för att se de stora klassikerna.

– Jag visste att folk brukade bo under broarna. På morgonkröken vaknade jag av att folk på en flodångare vinkade till mig. Jag hann tänka "åh vad trevliga människor är i Paris", sekunderna efter satt jag upp till halsen i vatten efter svallvågen.

Redan som tonåring vaknade också Tommy Juths dykintresse, och under årens lopp bärgade han flera skeppsplankor av så kallad svartek. Det är så virket kallas när det har legat i vatten eller lera under en längre period och genom en kemisk process hårdnat och fått en mörkare färg. Efter ett halvsekel i gömmorna har vrakfynden nu blivit grundstommen i hans nya utställning.

I Sverige tillkom redan på 1970-talet en lagstiftning som skyddar skeppsvrak, som per definition är mer än ett sekel gammalt.

– När något är över hundra år så kallas det för fornfynd. Det får inte medborgaren handha, det är statens egendom. Vilket betyder att jag pysslar med olaglig konst. Jag är ju rentav en brottsling, säger Tommy Juth.

Har du varit i kontakt med någon expertis?

– Nej, men jag tänkte att jag kanske skulle få det nu.

Under årens lopp har Tommy Juth också samlat på sig trädgrenar under strand- och skogspromenader, som nu tar plats i hans konst. Det gör också utrustningen som använts för att bearbeta virket. Han berättar om hur han under processen märkte hur olika mönster framträdde i sandpappret, och bestämde sig för att omvandla även dem till målningar och motiv.

– Mestadels har naturen hittat sina egna former, så där har jag monterat, förbättrat och ställt det på ända. Konstverk är för mycket sagt, men alster blir det. Det är inget föreställande. Var och en hittar sina egna bilder i det.

Utställningen innehåller också en rad naturfoton.

– Naturen är rentav erotisk. Jag är nyfiken på om publiken ser samma saker som jag, säger Tommy Juth.

Hur känns det att debutera på nytt?

– Det är skräckblandad förtjusning. Men jag har bestämt mig för att inte vara så nervös som man kan vara inför en sångpremiär. Det handlar inte om en prestation på det sättet.