Den önskelista som Sara Wettergren presenterar vill vi sverigedemokrater bemöta med fakta. När det gäller resurser så är Malmös kostnad per elev i grundskolan inklusive förskoleklassen lägre än riksgenomsnittet. SKL beräknar att Malmös kostnader under 2017 låg 71 miljoner kronor lägre jämfört med om Malmös kostnader skulle ligga enligt genomsnittet för Sveriges kommuner med hänsyn tagen till Malmös befolkningsstruktur. Grundskoleförvaltningen bedömer att detta resursgap mellan hur mycket Malmö stad satsar på eleverna i grundskolan och hur mycket resten av landet satsar på eleverna kommer öka under 2019. Det satsas därmed mindre resurser på eleverna i Malmö jämfört med resten av landet och det finns inget som tyder på att detta kommer förändras.

Lärartätheten i Malmös skolor har minskat stadigt sedan 2014 från 11,5 elever/lärare till 12,8 elever/lärare 2018. Malmö har lägre lärartäthet jämfört med resten av riket.

Det är även överraskande att Sara Wettergren menar att resultaten i skolorna stiger. Enligt Skolverkets statistik var 22,8 procent av eleverna i Malmös kommunala skolor ej behöriga till gymnasiet efter att ha avslutat årskurs 9 läsåret 2013/14. Läsåret 2017/18 var samma siffra 24,2 procent. Andel obehöriga till gymnasiet ökar och Sara Wettergren menar att det går åt rätt håll.

Av grundskolenämndens 13 ledamöter är Sara Wettergren Liberalernas enda ledamot. I sin roll som skolkommunalråd är Wettergren helt och hållet beroende av Socialdemokraterna och har en ceremoniell roll där hon agerar som ett liberalt alibi för Socialdemokraternas misslyckade skolpolitik.

Vi sverigedemokrater ser problemen i Malmös skolor och därför har vi också förslag som bemöter dessa problem. Vi räds inte för att beskriva den dystra verklighet som råder i skolorna i östra Malmö. Vi väljer att ta oss an problemen istället för att ansluta oss till en socialdemokratisk skolpolitik som har misslyckats.

Jörgen Grubb (SD)

Ledamot i Sveriges riksdag, utbildningsutskottet

Nima Gholam Ali Pour (SD)