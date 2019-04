Årets ledare lämnade eliten för gemenskapen i Svedala IF

”En ung kille som förstår vikten av att vara delaktig samt hjälpa och stötta andra”, heter det i motiveringen till valet av Årets ledare för barn och unga i Svedala kommun.

För Philip Celander, 19 år, är bredd och social gemenskap i fotbollen viktigare än elitsatsningar.

Sydsvenskan träffar honom vid en kvällsträning på Aggarpsvallen i Svedala för ett samtal om fotboll och ungdomsverksamhet.

Vilka egenskaper är viktiga för att vara en bra ungdomsledare?

– Det finns många. Förmågan att kommunicera med olika människor med olika bakgrund och att kunna förstå hur andra tycker och tänker. Man måste kunna visa vem man är, förmedla trygghet och uppmuntra utveckling.

– Jag tror att jag har en fördel i att jag är så ung. Det skiljer bara fem år till de killar jag tränar. Det gör kanske att de lättare kan relatera till mig än till någon som är äldre. Jag vet att vissa i första hand är på träningarna för att träffa sina kompisar, medan andra satsar fullt ut på att utvecklas som fotbollsspelare. Jag måste kunna möta båda grupperna.

Vad vill du förmedla som ungdomsledare?

– Jag vill hjälpa. För mig är det viktigt att förmedla respekt för andra. Att man behandlar människor som man själv vill bli behandlad. Fotbollen har mycket att ge genom den sociala gemenskapen. Fotboll är inte bara en idrott utan en del av samhället och ger en fostran för livet.

Hur ser du på intressekonflikten mellan bredd och smalare elitsatsningar?

– Det finns undersökningar som visar att många slutar vid elva års ålder när sporten blir för elitinriktad. Jag vill att fler ska stanna kvar. Därför är den sociala biten så viktig för mig.

– Man måste ta hand om och stötta varandra. Målet är att ha kvar så många som möjligt så länge som möjligt i verksamheten. Samtidigt behövs så klart också klubbar för dem som vill gå vidare och elitsatsa.

Vad har gjort dig till den ungdomsledare du är?

– Det tidigaste jag minns var farfar som hade klädbutik i Svedala. Han var välkänd och omtyckt och lärde mig mycket om hur man bemöter människor. Mina föräldrar har också varit förebilder som ledare i scouterna, och jag har haft lärare och tränare som varit som kompisar men samtidigt ställt krav som fått mig att utvecklas.

Vad har du själv för bakgrund inom fotbollen?

– Jag spelade i Svedala IF tills jag var 13-14 år när jag bytte till LB07. Efter tre fyra år återvände jag till Svedala IF. Jag är glad över alla erfarenheter från LB07, men det blev för elitinriktat. Jag saknade gemenskapen och vänskapen i Svedala IF och inriktningen där att alla ska få vara med så länge som möjligt.

Vad har du för framtidsplaner?

– Jag tar studenten i juni och i höst hoppas jag komma in på den den ettåriga tränarutbildningen på Eslövs folkhögskola. Målet är att stanna kvar inom fotbollen. Antingen som tränare eller domare på ideell eller professionell nivå. Jag vill vara med och bygga verksamheter och få individer att växa.

Hur kändes det att bli utsedd till Årets ledare för barn och unga?

– Jag var helt oförberedd, men det kändes så klart väldigt roligt. Dagen efter att jag tagit studenten får jag ta emot utmärkelsen på nationaldagen. Men jag lämnar studentkostymen hemma. Det får bli byxor och Svedala IF:s tröja.