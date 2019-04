Förskoleklass splittras – föräldrar JO-anmäler kommunen

När skolgränserna ritas om splittras den blivande förskoleklassen i Skanör. Det blev upptakten till ett uppror bland föräldrar som menar att beslutet strider mot skollagen. Nu har familjerna lämnat in en JO-anmälan mot kommunen.

I samband med höstens skolval fick familjerna i villaområdet närmast Malmövägen på Skanörssidan ett oväntat besked: i ett brev välkomnades deras sexåringar till förskoleklassen på Tångvalla skola i Falsterbo, istället för som väntat på Skanörs skola.

Förklaringen kom först senare, och efter en lång rad samtal och mejl till kommunen. Inför nästa läsår har kommunen justerat upptagningsområdet för Skanörs skola. Nio barn som bor i området hamnar i kläm när kartan ritas om.

Fakta Föräldrarnas argument för att häva beslutet • Säkerheten: Malmövägen, som barnen nu måste korsa på sin skolväg, är en av Näsets farligaste vägsträckor med dålig sikt och många fortkörare. • Ingen platsbrist: Familjerna menar att kommunen inte har kunnat påvisa att det finns någon platsbrist på Skanörs skola. Beskedet de fått är istället att det finns ett antal "sparade" platser i förskoleklassen. De är tänkta som buffert om nya barnfamiljer flyttar in. • Närhetsprincipen: Föräldrarna menar att kommunen tolkar lagen fel när man bara erbjudit platser till de barn som bor närmast skolan. Mellan Skanörs skola och Tångvallaskolan är det mindre än 1,5 kilometer. I ett tidigare rättsfall (som avgjorts i förvaltningsrätten) görs bedömningen att när två skolor ligger på så kort avstånd från elevernas hem måste båda betraktas som närliggande, vilket är lagkravet. Föräldrarna hävdar därför att Vellinge kommun bör utgå ifrån varje barn, och till exempel tillämpa syskonförtur före faktisk adress. • Skollagen: Enligt skollagen måste kommunen också kunna uppvisa "organisatoriska eller ekonomiska skäl av betydelse" när att en elev inte kan erbjudas plats där familjen önskar. Föräldrarna menar att beslutet inte har motiverats alls. På hemsidan informerar Vellinge kommun också om att beslutet att ändra upptagningsområdet kan komma att omprövas redan till läsåret 20/21, beroende på hur intaget på respektive skola ser ut då.

Inför skolstarten på Skanörs skola förbereds barnen under flera år för att bli en sammansvetsad grupp. Som fyraåringar samlas de i en utegrupp, året därpå i en förskoleavdelning på Skanörsgården. Föräldrarna menar nu att det pedagogiska arbetet omkullkastas av kommunens beslut.

– Pedagogerna följer med gruppen, och det skapar stabilitet redan från start. Det har fungerat jättebra för oss i alla år, säger Martin Steffensen, som liksom flera av de andra familjerna har äldre barn som redan går på Skanörs skola.

Konsekvensen blir att barnen inte bara splittras från sina kompisar, utan också från sina syskon, menar föräldrarna.

– Min son förstår inte. Han vill inte flytta och lämna sin bästa kompis. Kommunen sätter de här barnen i en hopplös sits i ett läge där de borde motivera och förbereda dem för skolstart, säger Finn Rosengren.

Föräldrarna har dessutom tidigare informerats av rektorn på Skanörs skola, Annica Olson Westerlind, att det finns plats för de nio barnen i fråga på skolan. I ett sms till Sydsvenskan skriver hon:

– Jag hade beräknat plats för samtliga inför förskoleklassen. Vissa årskullar är större och andra mindre, så vi är vana att tänka så i Skanör.

Fakta Närhetsprincipen Hur många elever som får plats vid varje skolenhet bestäms av kommunen. Kommunen ska i första hand utgå från vårdnadshavares önskemål när en elev ges en plats vid en skola. Men vårdnadshavarens önskemål får inte gå ut över ett annat barns rätt till placering vid en skolenhet nära hemmet. Den principen brukar kallas för närhetsprincipen. Det kan dock finnas flera skolor i kommunen som ligger nära hemmet, så närhetsprincipen innebär inte alltid att barnet blir placerad i den skola som ligger närmast hemmet. När platserna tar slut på en skola är det kommunen som bedömer vilka elever som har rätt till en plats på skolan. Källa: Skolverket/10 kapitlet 30 § skollagen.

Familjerna har nu överklagat kommunens beslut. De har också rådfrågat en jurist och gjort en JO-anmälan mot utbildningsförvaltningen. Samtidigt startades också en namninsamling, som i skrivande stund fått runt 130 underskrifter.

– Kommunen bryter mot skollagen. Vi har inte fått något formellt beslut, och ingen motivering. Vi har fritt skolval i Sverige, men tydligen gäller inte samma regler i Vellinge kommun, säger Finn Rosengren.

Enligt Vellinges utbildningschef Fredrik Wegbratt har Skanörs skola nått maxtaket.

– Eftersom vi vill ha tvåparallelliga klasser så kan vi ta in upp till cirka 40 barn per år. Alla i närområdet fick plats, men ett tiotal som önskade kunde vi inte ta in eftersom det är fullt.

Hur har ni tänkt kring syskonförtur?

– Finns det möjlighet tillämpar vi det, men det är ingen självklarhet att man får samma erbjudande om skola till sitt andra barn som man har fått till sitt första.

Hur ser du på att gruppen som förberetts för att bli en klass splittras?

– Det är i så fall en lokal lösning. Nämnd och förvaltning har tydligt kommunicerat att man inte får skapa grupper på förskolan som är avsedda att hålla samman till grundskolan. Vi kan aldrig garantera platser så många år i förväg.

Fredrik Wegbratt menar också att ytterligare inflyttning till Skanör under året kan göra att fler elever som fortfarande inte fått skolplats hänvisas till Tångvalla.

– Min uppskattning är att vi inte kommer kunna erbjuda några platser på Skanörs skola utöver de barn som redan blivit erbjudna.