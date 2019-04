Läser i Sydsvenskan om debatten i kommunledningen angående hur stor skolgårdsyta barnen ska ha i Malmöskolorna.

Det finns ett behov av fler skolor i Malmö och då givetvis även i stadsdelar där det är ont om plats. Miljöpartiet ligger bakom förslaget som infördes 2016 att skolgårdskravet ska vara minst 15 kvadratmeter per elev. Vem som är för eller emot är ju inte det viktigaste egentligen. Men när man sitter i kommunledningen för en stad som har ambitionen att växa med 5 000 invånare per år, hur vansinnigt detta än låter, så måste man kanske inse att 15 kvadratmeter per elev är rätt mycket. Jag menar: Hur mycket plats behöver en elev för att stå och titta i sin mobiltelefon, för det är ju ofta det som är huvudsysselsättningen för ungdomar idag?

Att vi sedan ska växa med 5 000 invånare per år, när vi vet att vi lider av vattenbrist i regionen. Det märktes inte minst förra året när vi äntligen fick en sommar värd namnet.

Vi har elbrist i södra Sverige eftersom de styrande i Stockholm stängde Barsebäck utan att säkerställa elproduktionen för södra Götaland. Sedan påverkar det givetvis miljön också att växa med avfallshantering, fler bilar, transporter med mera. Men det är kanske en annan sak?

Kent Johansson