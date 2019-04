Sport

Malbas siktar mot speciell liga – "Vi vill driva idrott på lika villkor"

Malbas siktar på Basketligan igen – målet var att komma med redan i höst. Nu blir det nog tidigast hösten 2020. Eller möjligen hoppar man in under kommande pågående säsong.

– Vi hade som mål att gå in i till hösten, men vi behöver växa lite till, säger projektledaren Camilla Nordström.

Melisa Maluk och Constanta Alionte inviger Jericho Ocampo Loong i basketens mysterier. Bild: Hussein El-alawi Det handlar alltså inte om Basketligan vare sig för damer eller herrar seniorer. Det handlar om Basketligan Special. En landsomfattande serie för individer med en intellektuell funktionsvariation.