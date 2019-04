Ett lyft mot målet: ”Varit lite hjärnspöken”

I höstas öste de in poäng och var SHL:s hetaste kedja – i slutspelet har de varit iskalla. Nu hoppas Djurgårdsforwarden Jakob Lilja att hans mål i tisdags ska lyfta trion.

– Det har varit lite hjärnspöken, så det var en lättnad, säger han.

Lite i skymundan av Axel Jonsson-Fjällbys blixtrande uppvisning i Djurgårdens 5–1-seger i tisdags, vilket utjämnade SM-finalserien mot Frölunda till 1–1 i matcher, kan Jakob Liljas 4–0-mål bli guld värt.

Ska Djurgården få fira första SM-guldet på 18 år måste även lagets stjärnkedja hitta målet.

I grundserien öste trion Lilja, Jacob Josefson och Daniel Brodin in 43 mål och 107 poäng och hela kedjan togs ut i Tre Kronor till Karjalaturneringen. I slutspelet har det bara blivit fem mål och 18 poäng.

Målmässigt är trion delat sämst av finalkedjorna i båda lagen.

– I höstas stänkte vi dit puckarna när vi skapade så många lägen som i går (läs tisdag). I slutändan är det vad folk kommer ihåg efter matchen. Hade man fått göra lite mål så hade det varit ett annat snack, men vi har varit lite för ineffektiva, säger Lilja som suddade ut sin målnolla i slutspelet och gjorde sin första fullträff på 14 matcher.

Förutom målet blev det också tre assistpoäng för kedjan.

– Det är klart det var viktigt, en lättnad. Det blir en liten dipp i självförtroendet. Samtidigt vet man att det kommer motgångar, så det gäller att ta sig ur dem så snabbt som möjligt, säger Lilja.

Nu återstår för stjärncentern och lagkaptenen Jacob Josefson, som haft skadeproblem med en axel, att göra samma sak. Han är uppe i tolv raka matcher utan mål och har inte nätat sedan grundserieavslutningen mot Färjestad för drygt en månad sedan.

Den ende i trion som hållit formen är Daniel Brodin som gjort fyra mål och åtta poäng i slutspelet.

Tränaren Robert Ohlsson hoppas att tisdagens match ska bli kedjans islossning:

– När man petar in en puck brukar det kunna vända. Jag tycker de gjorde en bra prestation i första finalen och nu fick de göra en till och dessutom poäng. De var väldigt heta i höstas, sedan gick det ned lite och så kom de in i det igen. Det går i perioder, så förhoppningsvis kommer de in i sin bästa period igen.

Djurgården tränade bara kort på onsdagen och Lilja var den enda i förstakedjan som valde is. Den 25-årige skåningen från Limhamn gör sin första säsong i Djurgården och är hänförd över publiktrycket på hemmaplan. Hela Globen höll på att rulla i väg i tisdags kväll.

– Det är sjukt kul, det är någonting man kommer att bära med sig hela livet. Det har varit ett jäkla tryck, bland det häftigaste jag har varit med om.

Nu blir det omvänt i Scandinavium där 12 044 hemmafans ska försöka bära fram Frölunda till den 16:e raka hemmasegern med CHL inräknat.

– Det är bra att vi har visat att vi kan spela bra, men nu är det en helt ny match. Vi vill försöka spela som senast och det blir viktigt att ha ett bra powerplay och stänga till i boxplay, säger han.