Fyrtio företag slåss om Malmös nya spelutvecklare – med start idag

På onsdagen började kampen om att locka över Malmös spelutvecklare till just sitt bolag när 70 studerande på onsdagen träffade 40 företag på The Game Assemblys Meet and Greet-mingel på Moriska Paviljongen i Malmö.

40 företag från Sverige, Danmark, Finland, Tyskland och England var på plats på Meet & Greet på The Game Assembly för att träffa blivande spelutvecklare och eventuellt nya kollegor. Bild: Mikaela Hedberg Spelskolan The Game Assembly, TGA, har sedan starten 2008 utbildat flera av Sveriges spelutvecklare. Sedan 2011 har Meet and Greet-mingel arrangerats och från början var det bara sex företag på plats, för att slåss om studenterna.