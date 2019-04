Conrad Lugauer har en viktig vecka, fler fina chanser på V86 – men också stjärnan Campo Bahia till start i kvalen till Kungapokalen på torsdag.

– Allt är bara bra med Campo Bahia, han tog sin årsdebut bra och har tränat på som vanligt efter det, säger Conrad och tycker att han ska ha två toppchanser vid kvällens V86–tävlingar:

– Jag tror stenhårt på Cesare Borgia som Marc [Elias] kör på Solvalla. Och jag tror också stenhårt på Nero Maximus som jag kör på Jägersro. Två fina hästar som båda ska ha bra chans.

Men vi garderar båda då de snabbt kommit upp i klass.

Singelstrecken hittar vi på Solvalla där stjärnan Heavy Sound gör årsdebut. Och som Daniel Redéns hästar gått i vår har vi svårt att se honom förlora. Det är också positiva rapporter på Twigs Ceasar (och en del negativa på konkurrenter) så där hittar vi omgångens andra singelstreck.

SPIKARNA · I KVÄLL

4 Heavy Sound (avd 4) är en topphäst och Daniel Redén levererar vinnare på rad.

4 Twigs Ceasar (avd 6) tränar bra inför sin comeback och rent kapacitetsmässigt är han nog bäst i fältet.

V86–1 Jägersrolopp 6, 2140 meter auto

1 Machiavelli, T Uhrbergluring med luckan i tidd3418

2 Julia Pellini, C Fiorelopp i kroppen nu, skrällbud10236

3 Everton, P Untersteinergynnad av bilstart, inget spetsbud61217

4 R.K.King, S Söderkvistgynnad av tempo, om många streck03301

5 Inertial, J Sjunnessonlite starttrög, kommer ofta illa till06550

6 Gento, K Erikssontopphäst, vinsten med Kim E00061

7 New Star Power, W Paalvisar ingen riktig form01030

8 Friend of Nature, J Takterlär få en tung väg fram42004

9 Ernst Hugo, H Larsensprinter med fel läge00033

10 Bella Mont, K Eccemöjligen en platsrysare33025

Sydsvenskan rankar: 6,3,1,5,2,4,10,8,7,9.

Gento spåddes en lysande framtid efter några imponerande insatser förra sommaren, men skador har stoppat upp honom. Nu har han visat gammalt gott slag i de två senaste loppen och vinnartipset är givet här, men han är inte speciellt startsnabb och det finns vinelrisk så vi garderar på det stora systemet. Everton är inte heller någon snabbstartare, men är i alla fall gynnad av startbilen. Machiavelli riskerar att sitta fast invändigt, men kommer han loss äger han en vass avslutning. Inertial är nu omgiven av lite starttröga kamrater så nu kanske han kan komma vettigt till. Lite lurigt om nu inte Gento bara vinner.

V86–2 Solvallalopp 7, 2140 meter auto

1 Ile Saint Louis, J Kontiokan öppna, platsbud här35001

2 Stonewashd Diamant, E Adielss.tuffing som fått ett perfekt läge31123

3 Under the Counter, T Petterssonslåss om tredjeplatsen15720

4 Lesperanza, B GoopSverigedebut för Goop, gått bra i Frankrike05221

5 Ladyofthelake, K Widellmöter några för bra40134

6 Flirting Girl, T Janssonkvick i benen, bäst med rygglopp20320

7 Madelen L.T.C., H R Tvedtgått bra i Norge, inte helt borta3111d

8 Amalia Cash, J Westholmlär få anfalla från kön – nja50170

Sydsvenskan rankar: 4,2,1,7,8,3,6,5.

Lesperanza gjorde två starter i Frankrike för Björn Goop i februari, är sedan en tid i Sverige och gör nu första starten på svensk mark för Goop. Kan öppna bra och kan nog bli släppt till ledningen och blir då svårfångad. Men Stonewashd Diamant är en riktig tuffing, gick ett starkt slutvarv på Jägersro senast. Nu är spåret perfekt, att det bara är sju konkurrenter med är också en fördel liksom att det bara är ston. Vi låser loppet på två hästar, men för de som vill gardera ytterligare kan Madelen LTC och Amalia Cash vara två tänkbara bud.

V86–3 Jägersrolopp 7, 2640 meter auto

1 Can Win Ixi, P Zadelsmyger för en slant20206

2 Floalts Doncorleon, B A Nilssongav sig tidigt senast20330

3 Cold Cash, P Ingvesbra efter tidig galopp, distansgynnad20013

4 LoveExplosion H.C., C Erikssonfrämst ett platsbudd4423

5 Valsa Matilda, T Uhrbergkan finna vägen väl lång här65434

6 California Bond, K Eccestark, behöver nog tufft tempo211dd

7 Nero Maximus, C Lugauerhar övertygat, given tipsetta05111

8 Typhoon Face, J Takterkan nog vara gynnad av distansen, se uppk1130

9 Joker’s Candyking, P Unterst.form, senaste vinsten i monté20311

10 Carozzo, S Söderkvisthar utvecklats, om många streck44311

11 Aida Boy, J Dahlgaardunderskattad, svårt läge nu12130

12 Bellucci, O Benderkänns bortlottad här50124

Sydsvenskan rankar: 7,8,3,6,4,11,10,9,12,5,2,1.

Nero Maximus har övertygat stort i sina två starter för Lugauer. Kan öppna bra och sitter förmodligen tidigt i ledningen. Ligger han inte på ska nog distansen gå bra också – toppchans om han fortsätter att utvecklas. Men Typhoon Face är också ett ämne till något extra. Med Noa Noa som mamma finns det nog styrka i hästen och med tanke på att Nero Maximus lär blir stor favorit kan det finnas ett spelvärde i Kolgjinihästen. Cold Cash tappade en hel del på en tidig galopp senast, gick sedan ett bra lopp och reparerade till tredjeplatsen. Kommer förmodligen att få fortsätta med barfotabalansen. California Bond är stark och Ken Ecce vet vad som krävs för att vinna i Sverige.

V86-4 Solvalla lopp 8, 1640 meter auto

1 Snowstorm Hanover, S Melanderkapabel, stökar ofta till det04705

2 Francais du Gull, E Lindegrenstartsnabb, brukar ge sig00005

3 Rajesh Face, A Kolgjiniför tufft senast, närmar sig formen0375d

4 Heavy Sound, K Haugstadvinner normalt, stall i toppformd0211

5 Sliding Home, U Erikssonhar inte övertygat, knappast2445d

6 French Laundry, U Ohlssonhittar ingen form74007

7 Charrua Forlan, E Leo bra sprinter, lär få öppna tufft11032

8 Food Money, B Goopskor på och borta länge, rankas ner14735

9 Suricato Jet, J Kontiotveksamma insatser på orten0000d

10 Indoor Voices, Ö Kihlströmlopp i kroppen, lär få svårt ändå51340

Sydsvenskan rankar: 4,3,7,1,10,2,5,9,6,8.

Heavy Sound är en häst för den yppersta sprintereliten och när Daniel Redén anser att han är mogen att göra årsdebut sköts träningsrundorna på bästa sätt. Tar inte ledningen här, men är tuff nog att göra en hel del grovjobb och vi spikar utan att tveka. Rajesh Face fick ett tufft upplägg senast, större delen av loppet utvändigt Racing Mange – galopperade sedan som slagen i ett lopp som Day Or Night In vann före Cyber Lane. Tar knappast ledningen i ett första skede, men Adrian Kolgjinis plan kan vara att köra sig dit för att sedan ta emot favoriten. Charrua Forlan kan öppna bra, men får nog offra en hel del för att komma till ledningen från sjundespåret. Snowstorm Hanover har Melander talat gott om, men han har inte fungerat fullt ut. Food Money är en bra sprinter, men här ligger man lägre än en U–båt efter operation och lång tävlingspaus.

V86–5 Jägersrolopp 8, 1640 meter auto

1 Kiara Sånna, J Brunzellfint smygläge, inte het ändå03025

2 Marys Overandout, S Ericssonstartsnabb, kan leda hela vägen4d510

3 Countdown Fougett, M Niklassonsnabb, men också lite knepig01dd3

4 Elegant Frost, H Larsentillbaka på rätt distans50165

5 Blue Mustasche, C Fioreformen på topp, tippas046d1

6 Zefiro Dei Cedri, B Grassokliver in i matchen vid hård fart00034

7 Gideon H.Renka, D Kolgjinivingelrisk här, bra häst22351

8 Red River Broline, I Lindbergtror vi mindre på33000

9 Make it Bore, C Cracchiolofår svårtd4302

10 Red Rock Canyon Ås, V Rosleffkusk i form, om flera streck42055

11 Quantum le Monde, P Zadellär få långt fram626d3

12 Speedy Sallöv, J Hansentror vi mindre på60502

Sydsvenskan rankar: 5,2,7,6,3,10,4,1,11,8,9,12.

Blue Mustache galopperade med vinsten klar näst senast, hade då landat på en riktigt låg 13–tid och det duger nog gott här. Marys Overandout är startsnabb, men risken är att det kostar att ta ledningen. Gideon H.Renka vann i debuten för Kolgjini, nu är det sämre läge och kortare distans så vi garderar. Det finns en känsla att det kan bli rejält tryck i det här loppet så vi väljer att gardera.

V86–6 Solvallalopp 9, 2640 meter volt

1 One Two Beat, T Janssonspetsbud – släpper på den här distansen?05401

2 Il Boscaiolo, A Kolgjinibättre form än vad raden antyder4d15d

3 Phototoy, O J Anderssonbortvald av Westholm050d4

4 Twigs Ceasar, B Gooptränar starkt, lär köras offensivt40112

5 Balto d’Huon, T Andersenvisat tveksam form60350

6 Ninepoints Googoo, E Adielssonsvårt trots Erik och springspår00433

2660 meter

7 Digital Performer, S Melandertränarkörd nu, nja50165

8 J.S.Apollo, C J Jepsonvinsten med Jepson33017

9 On the Dot , S S Carlsson12-åring som får det svårt00500

10 Track Angle, U Ohlssonfin häst, men årsdebut nu61126

11 Trovatore, R N Skoglundstark och gynnad av distansen64423

12 Swimming Pool, Ö Kihlströmkan komma bra till med lyckad start00462

13 Sir Henry P.Hill, J WestholmWestholms val i loppet00401

Sydsvenskan rankar: 4,10,11,13,1,2,3,7,12,8,6,5,9.

Twigs Ceasar har hög kapacitet och sköter träningen bra inför sin comeback. På papperet ser det ut som om Björn Goop kan sända tidigt och kanske få ta över ledningen. Under alla omständigheter ett bra segerbud eftersom främsta hotet Track Angle också gör årsdebut och där är man inne på ett lite defensivare upplägg. Trovatore är stark och skulle det bli lite körning om ledningen är han gynnad. One Two Beat vann från ledningen och har ett bra läge igen och Adrian Kolgjini är lite uppåt på Il Boscaiolo.

V86-7, DD–1 Jägersrolopp 9, 2140 meter auto

1 Floalts Cesna, T Uhrbergformen lite på retur?d7210

2 Ilydia Boko, C Lugauertoppchans om hon sköter sig12520

3 Gaya di Quattro, M Niklassonsvårt att få till det053dd

4 Worth a Lot, S Söderkvisttoppform, kan avsluta vasst61537

5 Miss Pixel, K Erikssonstartsnabb men visar ingen form00000

6 Hip Hurray Boko, S Perssonhar vi väntat på, inte borta60726

7 Cheerful Rivner, P UntersteinerUntersteiners bästa segerchans14135

8 Cavidendron, C Cracchiololopp i kroppen, svårt läge11516

9 Zolicia, J Sjunnessonvisar inget extra, nja54dd0

10 Marjons Ivory, B Grassogår bra för Grasso, bara rysarbud016d2

11 Chiquitita Diablo, P Ingveskänns inte het här30515

12 Global Tenderness, J Takterhar tränat bra, svårt läge606d2

13 Je t’Aime Lucky, C Erikssonkan kanske smita igenom från start63016

14 Sincerely Face, R Malmqvisthöll förbättrat senast20162

Sydsvenskan rankar: 2,7,8,4,6,13,14,10,12,11,1,9,3,5.

Ilydia Boko är inte att lita på, men läget är bra och skulle hon kliva iväg är det hästen att slå. Cheerful Rivner är Untersteiners bästa chans under kvällen, men hon är inte speciellt snabb den första biten och kan få en tung inledning. Cavidendron visade hög kapacitet förra året, har nu fått ett lopp i kroppen. Worth A Lot var oerhört tapper senast, gör hon om samma prestation kan det räcka till seger. Hip Hurray Boko har vi jagat ett tag, formen finns där.

V86–8, DD–2 Solvalla lopp 10, 2140 meter auto

1 Solkattens Chiron, C J Jepsonform och senaste vinsten med Jepson05311

2 Fernando Vixi, J Kontioårsdebut, övertygade inte förra året34dd0

3 Cesare Borgia, M Eliasobesegrad för Lugauer, passas noga05111

4 Digital Speaker, R N Skoglundtror vin mindre påd0040

5 S G Flying Diaval, K Haugstadlopp i kroppen, svårt ändå50830

6 Dream Weaver, U Erikssonvinsten med Ulf Eriksson56021

7 Intense Boko, L Witaspbra på dålig bana senast32831

8 Eicas, S Melanderfår nog en tung väg fram05413

9 Dream Kåsgård, Ö Kihlströmsmyger och kan vara ett skrällbudd2752

10 Look Håleryd, E Adielssonkastrerad och tränar bra efter det21215

Sydsvenskan rankar: 3,1,10,9,6,8,7,4,2,5.

Cesare Borgia är det givna budet, men notera att för en dryg månad sedan hade han 6 000 kronor på kontot och möter nu motståndare som har tjänat runt 200 000. Han är en given tipsetta, men eftersom han aldrig mött så här tuffa konkurrenter väljer vi att gardera.

SYSTEMFÖRSLAG

TIPS JÄGERSRO

Lopp 1: 1 Greenwich, 8 Almond Paste, 12 Borin TN, outs: 3 Maserati Woodland.

Lopp 2: 6 Magic Heart, 7 Kicki Lagö, 3 Global Whitechapel, outs: 9 Mahjong.

Lopp 3: 4 G K Ursus, 2 Bribes, 9 Zlatan Knick, outs: 5 Mission Beach.

Lopp 4: 11 He’s a Diffacolt, 7 Racing Ribb, 1 Majah Winner, outs: 2 Magna Carta.

Lopp 5: 8 Luna Brodda, 1 Tiffany Cash, 6 Carolina Reaper, outs: 2 Briljant Sensation.

Lopp 6: 6 Gento, 3 Everton, 1 Machiavelli, outs: 2 Julia Pellini.

Lopp 7: 7 Nero Maximus, 8 Typhoon Face, 3 Cold Cash, outs: 6 California Bond.

Lopp 8: 5 Blue Mustache, 2 Marys Overandout, 7 Gideon H.Renka, outs: 3 Countdown Fougett.

Lopp 9: 2 Ilydia Boko, 7 Cheerful Rivner, 8 Cavidendron, outs: 4 Wort a Lot.

Stora V86–systemet 2400 r/600 kr

Avd 1: 1 Machiavelli, 2 Julia Pellini, 3 Everton, 5 Inertial, 6 Gento (4,10).

Avd 2: 2 Stonewashd Diamant, 4 Lesperanza (1,7).

Avd 3: 7 Nero Maximus, 8 Typhoon Face (3,6).

Avd 4: 4 Heavy Sound (3,7).

Avd 5: 2 Marys Overandout, 3 Countdown Fougett, 5 Blue Mustasche, 6 Zefiro dei Cedri, 7 Gideon H.Renka, 10 Red Rock Canyon Ås (4,1).

Avd 6: 4 Twigs Ceasar (10,11).

Avd 7: 2 Ilydia Boko, 4 Worth a Lot, 7 Cheerful Rivner, 8 Cavidendron (6,13).

Avd 8: 1 Solkattens Chiron, 3 Cesare Borgia, 6 Dream Weaver, 9 Dream Kåsgård, 10 Look Håleryd (8,7).

Lilla V86–systemet, 480 r/120 kr

Avd 1: 6 Gento (3,1).

Avd 2: 2 Stonewashd Diamant, 4 Lesperanza (1,7).

Avd 3: 7 Nero Maximus, 8 Typhoon Face (3,6).

Avd 4: 4 Heavy Sound (3,7).

Avd 5: 2 Marys Overandout, 3 Countdown Fougett, 5 Blue Mustasche, 6 Zefiro dei Cedri, 7 Gideon H.Renka, 10 Red Rock Canyon Ås (4,1).

Avd 6: 4 Twigs Ceasar (10,11).

Avd 7: 2 Ilydia Boko, 4 Worth a Lot, 7 Cheerful Rivner, 8 Cavidendron (6,13).

Avd 8: 1 Solkattens Chiron, 3 Cesare Borgia, 6 Dream Weaver, 9 Dream Kåsgård, 10 Look Håleryd (8,7).

V5–systemet (Jägersro), 150 rader

Avd 1: 6 Magic Heart, 7 Kicki Lagö (3,9).

Avd 2: 1 Patos Rose, 2 Bribes, 4 G K Ursus, 5 Mission Beach, 9 Zlatan Knick (8,7).

Avd 3: 1 Majah Winner, 7 Racing Ribb, 11 He’s a Diffacolt (2,3).

Avd 4: 8 Luna Brodda (1,6).

Avd 5: 1 1 Machiavelli, 2 Julia Pellini, 3 Everton, 5 Inertial, 6 Gento (4,10).

V4–systemet (Jägersro) 120 rader

Avd 1: 1 Machiavelli, 2 Julia Pellini, 3 Everton, 5 Inertial, 6 Gento (4,10).

Avd 2: 7 Nero Maximus (8,3).

Avd 3: 2 Marys Overandout, 3 Countdown Fougett, 5 Blue Mustasche, 6 Zefiro dei Cedri, 7 Gideon H.Renka, 10 Red Rock Canyon Ås (4,1).

Avd 4: 2 Ilydia Boko, 4 Worth a Lot, 7 Cheerful Rivner, 8 Cavidendron (6,13).

V3–systemet (Jägersro) 12 rader

Avd 1: 7 Nero Maximus .

Avd 2: 2 Marys Overandout, 5 Blue Mustasche, 7 Gideon H.Renka.

Avd 3: 2 Ilydia Boko, 4 Worth a Lot, 7 Cheerful Rivner, 8 Cavidendron.

DD–systemet, 4 rader

Avd 1: 2,4,7,8.

Avd 2: 3.

