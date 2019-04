Dygnet runt

”Det finns en inbyggd hybris i bandet – vi säger alltid att vi är bäst”

Fyra år efter debuten är Malmös egna riot grrrls Arre! Arre! tillbaka med ”Tell me all about them” – en hyllning till historiska kvinnor och transpersoner. Dessutom har de blivit inbjudna till den amerikanska festivalen SXSW, bokat in sin första Roskildespelning och fått en låt spelad i Netflix-serien ”Gotham”. För Sydsvenskan berättar de om att skriva autografer till medelålders stockholmare, ljuga om att man spelar gitarr och att inte behöva slicka någons röv.

Totta Edlund, Mattis Årestad, Katja Nielsen och Anna Palmer utgör riot grrrl-bandet Arre! Arre! som är aktuella med sitt andra album. Bild: Emma Larsson Konståkerskan Tonya Harding, konstnären Frida Kahlo och hbtq-rättsaktivisten Marsha P Johnson – de är några av de personer som Arre! Arre! lyfter fram i titelspåret till sitt nya album.