Trafik

Förseningar i tågtrafiken mellan Malmö och Lund

En brand nära spåret vid Flackarp ledde till tågstopp mellan Malmö C och Lund C. Följförseningar kan fortsätta under eftermiddagen, enligt Skånetrafiken.

En brand i Flackarp ledde till tågstopp mellan Malmö C och Lund C på fredagseftermiddagen. Vid klockan 13.44 meddelade Trafikverket att tågen kör igen.