David Lindgren släpper nytt i vår

Fakta

Yrke: Artist och programledare.

Ålder: 36

Har medverkat i musikaler som "Mamma mia", "Hairspray" och "High school musical", och har släppt två album.

Deltog i Melodifestivalen 2012 med "Shout it out" och slutade på fjärde plats. 2013 kom han åtta med "Skyline" och 2016 kom han på plats elva med "We are your tomorrow". Ledde Melodifestivalen 2017 tillsammans med Hasse "Kvinnaböske" Andersson och Clara Henry samt 2018 med Fredrik "Fab Freddie" som sidekick.

Aktuell: Med singeln "Spinning around" som släpps den 24 maj.