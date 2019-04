Nattsuddaren Svante Grundberg är död

Fakta

Född 1943 i Njurunda.

Verkade som skådespelare och regissör på Teater 9 och Radioteatern i Stockholm på 1970-talet.

Filmdebuterade i "Frihetens murar" 1978.

Övriga film- och tv-roller i urval: "Sällskapsresan" (1980), "Göta kanal" (1981), "Nattsudd" (1985–1991), "Enkel resa" (1988), "Smash" (1990).

Regisserade den kritikerrosade dokumentären "The crickets: My love is bigger than a cadillac", som handlar om Buddy Hollys kompband, 1989.