Bengalbrännare avbröt MFF:s cupfinal – får böter

En 28-årig man maskerade sig, tog sig ner till planen och brände en bengal. Nu döms han till böter. Fem personer är misstänkta för att ha avbrutit cupfinalmatchen i fotboll mellan MFF och Djurgården för ett år sedan.

Fotbollsmatchen på Tele2 arena i Stockholm var tvungen att tillfälligt avbrytas efter att ett tjugotal personer ur MFF-klacken brände bengaler och klev in på området som gränsar till planen.

Totalt har polisen lyckats identifiera fem personer av dem – och nu ett år senare ställs de inför rätta.

– Det har tagit tid för att det har varit mycket arbete med identifieringar. I detta fall har vi bara lyckats identifiera några individer – därav är det bara fem idag som ställs inför rätta, säger Mårten Alvinsson, åklagare som utrett alla ärendena efter cupfinalen den 10 maj förra året.

Alla fem har redan fått tillträdesförbud till sportevenemang.

– De enskilda anser nog att tillträdesförbudet drabbar dem hårdare än böter, säger Mårten Alvinsson.

Den rättsliga processen handlar om brott mot ordningslagen. En 28-åring dömdes förra veckan i Malmö tingsrätt för tre brott mot ordningslagen. Enligt domen har han maskerat sig, tagit sig ner mot planen från åskådarläktaren och bränt en bengal.

Mannen identifierades av MFF:s säkerhetschef från olika filmsekvenser. Säkerhetschefen uppgav i rätten att han la ner 40 arbetstimmar på att titta igenom filmer.

28-åringen förnekade brott men dömdes till 60 dagsböter på sammanlagt 18 600 kronor.

Ytterligare en 26-årig man kommer att ställas inför rätta för att han maskerat sig, tagit sig in mot planen och bränt en bengal under den matchen. I dagarna sänds en stämningsansökan in till Stockholms tingsrätt i detta ärende.

Än så länge är ytterligare en man – en 22-åring – dömd för att ha stört ordningen på cupfinalen. Han tog sig omaskerad över staketet, promenerade omkring en stund och klättrade sedan tillbaka.

Han förnekade brott men dömdes till 30 dagsböter på sammanlagt 1 500 kronor av Lunds tingsrätt.

– Att hoppa in på planen är ett straffbart beteende, men det är ett allvarligare brott att bränna en bengal. Det kan innebära fara för andra som är på idrottsarrangemanget och att allt kan stoppas. Jag yrkar på högre bötesstraff i de fallen – men i det här brottet är det dagsböter som är aktuellt, säger Mårten Alvinsson.

Ytterligare två män har erkänt att de tagit sig in på området invid planen – en 25-åring och en 28-åring. Deras mål är inte avgjorda än.