Brandhjälp på väg – nu kommer regnet

Kampen mot skogsbränder har varit ovanligt intensiv i april. Men assistans från atmosfären är på väg. I veckan faller regnet i hela Sverige.

Under april har hittills 1 563 larm om bränder i terräng kommit in till SOS Alarm. Förra året rörde det sig om 612 under samma månad. Men efter flera torra veckor har det numera efterlängtade regnet börjat röra sig in över landet.