De kommer till Stockholm Jazz Festival

De första artisterna till höstens upplaga av Stockholm Jazz Festival har släppts. Staden får besök av bland andra The art ensemble of Chicago, Carla Bley trio och John McLaughlin & the 4th dimension.

”John McLaughlin har revolutionerat jazzen som medlem i Miles Davis band och som ledare för både The Mahavishnu orchestra och Shakti. På senare år har han återfått sin fusionenergi tillsammans med The 4th dimension, det kommer att bli grymt”, säger festivalchef Eric Birath i ett pressmeddelande.

De svenska artisterna Isabella Lundgren, Oddjob och Jonah Nilsson är också klara för festivalen som anordnas den 11–20 oktober.

Förra året slog Stockholm Jazz Festival publikrekord med 29 221 besökare. Ett resultat som arrangörerna nu hoppas kunna leva upp till.

Fler artister kommer att presenteras under våren och sommaren.