Elev dödshotade skolkamrater

En elev på en skola i Ystad har under helgen skrivit hotfulla meddelanden till klasskamrater. Enligt polisen handlar det om dödshot som eleven skrev skulle verkställas i skolan under måndagen, men skolledningen har rekommenderats att hålla skolan öppen, rapporterar Ystads Allehanda . Eleven har förhörts av polis och närvarar inte i skolan under måndagen.