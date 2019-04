MFF

De sänder MFF:s EL-matcher: ”Bästa sommarunderhållningen”

Nu är det klart vilka som sänder Malmö FF:s kvalmatcher till Europa i sommar. Det är Nent Group som via Viaplay kommer visa MFF:s, AIK:s och Norrköpings äventyr i Europa.

– Det här är bästa tänkbara sommarunderhållning på Viaplay under semesterveckorna, säger Per Nunstedt, sportchef Nent Group Sverige i ett pressmeddelande.