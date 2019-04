Sista banden klara för Roskilde

Australiensiska popbandet Empire of the Sun och och raptrion Death Grips är två av de tio sista bokningarna till årets Roskildefestival. Nu är dessutom spelschemat med 188 artister helt satt.

På tisdagsmorgonen presenterades det kompletta spelschemat för årets Roskildefestival och där kan man se att den första riktiga festivaldagen, onsdagen den 3 juli, bjuder på tre stora akter på den största scenen och först ut är Silvana Imam följd av Bob Dylan och Cardi B.

Fredagen den 5 juli får svenska Robyn avsluta kvällen på den största scenen och har då haft Chance The Rapper, Vampire Weekend och Bring Me The Horizon före sig på scen.

Roskildefestivalen avslutas med ett maratongig av The Cure på lördagen.

Det kompletta spelschemat avslöjar också tio nybokningar till programmet och störst bland dem är australiensiska Empire Of The Sun som kommer att spela på orangea scenen på torsdagen. Även amerikanska punkraptrion Death Grips, irländska Fontaines DC, Melbournekvartetten Amyl & The Sniffers, amerikanska Sidney Gish samt Aurora, Spleen United, Shame, Dzambo Agusevi Orchestra och Cuppcakke är nu bokade.

Årets Roskildefestival öppnar den 29 juni, men själva huvudprogrammet drar igång den 3 juli.